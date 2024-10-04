Азійські ринки акцій зросли у п'ятницю, винятком став австралійський індекс

Фондові індекси країн Азійсько-Тихоокеанського регіону (АТР) переважно зросли в п'ятницю, причому гонконгівський Hang Seng підскочив майже на 3%.

У материковому Китаї триває "золотий тиждень", біржа Шанхаю залишиться закритою до 8 жовтня.

Увага трейдерів у п'ятницю прикута до звіту про стан ринку праці США у вересні, який буде опубліковано о 15.30 кв. Аналітики очікують збереження безробіття на серпневому рівні у 4,2% та зростання кількості робочих місць на 140 тис.

Економіка країн АТР активно зростала в першому півріччі, однак у другому зростання може сповільнитися через підвищену невизначеність, спричинену президентськими виборами в США, вважають аналітики організації AMRO. Ця організація займається макроекономічними дослідженнями у країнах АСЕАН, а також у Китаї, Південній Кореї та Японії. Експерти погіршили прогноз зростання економік зазначених країн на 2024 рік до 4,2% із раніше очікуваних 4,4%, але підвищили прогноз на 2025 рік до 4,4% з 4,3%.

Гонконгівський фондовий індекс Hang Seng підскочив на 2,8%. Індикатор завершив у плюсі ​​третій тиждень поспіль, причому з початку цього тижня він додав майже 10% та оновив максимум із січня 2023 року.

Акції біотехнологічних компаній Wuxi Biologics та Wuxi AppTech зросли на 14,5% та 11,6% відповідно на новині, що вони розглядають можливість продажу частини активів в очікуванні введення обмежень у США на співпрацю з низкою китайських виробників ліків.

Ціна паперів Semiconductor Manufacturing злетіла на 29%, Xinyu Glass Holdings - на 12,4%, JD.com Inc. - на 7,3%.

Японський фондовий індекс Nikkei 225 додав 0,22%.

Як повідомлялося, новий прем'єр Японії Сігер Ісіба доручив кабінету міністрів підготувати комплексну програму підтримки економіки для остаточної перемоги над дефляцією. За словами прем'єра, новий пакет стимулів буде націлений на пом'якшення наслідків зростання вартості життя, підтримку темпів зростання економіки, а також посилення заходів захисту від природних катастроф та усунення їхніх наслідків.

Лідерами зростання у Токіо стали акції Mercari Inc. (+5,3%), M3 Inc. (+5%), Japan Steel Works (+4,1%) та Inpex Corp. (+4%). Тим часом папери Kawasaki Kisen впали на 9,7%, Nippon Yusen - на 9,4%.

Південнокорейський індекс Kospi збільшився на 0,4%.

Ціна паперів Samsung Biologics підвищилася на 2,3% після того, як компанія повідомила про отримання контракту від неназваної корейської фармкомпанії на суму 119,1 млрд вон ($89 млн).

Акції Samsung Electronics подешевшали на 1,1%, а ринкова вартість SK Hynix збільшилась на 3%.

Австралійський S&P/ASX 200 знизився на 0,67%.

Капіталізація австралійських гірничодобувних компаній BHP Group, Rio Tinto і Fortescue опустилася більш ніж на 1%, тоді як папери нафтовидобувних Woodside Energy і Santos подорожчали на 2,2% і 2,1% відповідно за цінами на нафту.