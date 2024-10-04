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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,2021 грн/$1
12:37 04.10.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 4 жовтня 2024 року.
|Показник
|03.10.2024
|03.10.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.2371
|41.2021
|-0.085
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 4 жовтня - 41,2202 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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