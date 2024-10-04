Долар біля шеститижневого максимуму напередодні звіту по зайнятості в США; єна коливається

У п'ятницю курс долара наблизився до шеститижневого максимуму напередодні звіту по зайнятості в США, який може вирішити подальшу долю процентних ставок в США, в той час як єна продемонструвала найслабші тижневі показники з 2016 року, на тлі невизначеності щодо монетарної політики Японії.

Долар також отримав підтримку від попиту на прихісток, оскільки інвестори зважували зростання напруженості на Близькому Сході та її вплив на світову економіку.

Індекс долара, який вимірює курс американської валюти по відношенню до шести валют-аналогів, востаннє становив 101,90, що недалеко від шеститижневого максимуму 102,09, досягнутого в четвер. За тиждень індекс виріс майже на 1,5%, що є найсильнішим показником з квітня.

Курс євро стабілізувався на рівні $1,1034, знизившись за тиждень на 1,18%.

Дані, опубліковані в четвер, показали, що ринок праці в США ковзав наприкінці третього кварталу, створюючи підґрунтя для п'ятничного звіту по зайнятості в несільськогосподарському секторі США.

Економісти, опитані Reuters, очікують збільшення робочих місць на 140 000, а рівень безробіття залишиться стабільним на рівні 4,2%.

«Існує мало доказів того, що США чекає жорстка посадка на горизонті», - сказав Прашант Ньюнаха, старший стратег по азіатсько-тихоокеанським регіоном в TD Securities.

«Ми вважаємо, що ризики, пов'язані з вересневим звітом по зайнятості в несільськогосподарському секторі, зростають, і казначейські облігації США повинні продовжити зростання прибутковості».

Звіт про зайнятість з'явився на тлі поліпшення економічної ситуації в США і більш яструбиного тону голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, який в понеділок розвіяв деякі надії на те, що він знову піде на зниження процентних ставок в наступному місяці.

Ринки оцінюють ймовірність того, що ФРС знизить процентні ставки в листопаді на 50 базисних пунктів (б.п.) на 33%, в порівнянні з 49% минулого тижня, як показав інструмент CME FedWatch. Минулого місяця ФРС знизила процентні ставки на 50 б.п.

За словами Кірана Вільямса, голови Asia FX в InTouch Capital Markets, більш високий, ніж очікувалося, показник зайнятості у вересні може розглядатися як «голубиний», оскільки він приведе рівень безробіття у відповідність до прогнозу ФРС на кінець 2024 року.

«Це може спонукати деяких чиновників розглянути можливість зниження ставки на 50 б.п. в листопаді», - сказав він.

«Навіть якщо (дані по заробітній платі) будуть без особливих подій, долар зіткнеться з ще однією порцією ключових даних в наступному місяці, і ще один звіт по заробітній платі повинен бути опублікований безпосередньо перед листопадовим засіданням».

Інвестори все ще перетравлюють безліч «голубиних» коментарів від японських політиків та урядовців, які зміцнили думку, що Банк Японії не поспішатиме з підвищенням процентних ставок.

Новий прем'єр-міністр Японії Сігеру Ісіба заявив цього тижня, що економіка не готова до подальшого підвищення процентних ставок, і його несподівано різка заява призвела до зниження курсу єни. Він має виступити з програмною промовою о 05:00 за Гринвічем.

Азійська валюта впала приблизно на 3%, що є найбільшим тижневим падінням з листопада 2016 року, і досягла найнижчого рівня з 20 серпня - 147,25 за долар. У п'ятницю єна подорожчала на 0,3%, до 146,43.

Оскільки загальні вибори в Японії призначені на 27 жовтня, аналітики в цілому очікують, що Банк Японії буде утримувати ставки в найближчій перспективі.

Фунт стерлінгів зазнав втрат після падіння на 1% в четвер після коментарів голови Банку Англії Ендрю Бейлі, який заявив, що центральний банк може агресивно знизити ставки, якщо інфляційний тиск продовжить слабшати.

У п'ятницю фунт давав $1,3127, коливався близько до тритижневого мінімуму в $1,3093, досягнутого в четвер. Цього року він виріс більш ніж на 3%, в основному на очікуваннях ринку, що Банк Англії буде довше утримувати ставки на високому рівні.

«Бейлі в четвер поставив крапку в великому бугаєвому ралі фунта», - сказав Рей Етрілл, керівник відділу валютних досліджень Національного банку Австралії), - «Ми вважаємо, що малоймовірно, що Банк Англії прискорить темпи до лютого 2025 року».

У той же час, австралійський долар майже не змінився і склав $0,6843, але знизився на 0,8% за тиждень і став першим тижневим зниженням за останні чотири.