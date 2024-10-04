Акції США: Індекси знизилися перед даними по зайнятості в США, Близький Схід все ще в центрі уваги

Американські фондові індекси знизилися в четвер напередодні щомісячного звіту по зайнятості в США, який вийде в п'ятницю, і в той час як інвестори пильно стежили за розгортанням конфлікту на Близькому Сході.

Дані за четвер показали, що кількість американців, які подали нові заявки на допомогу з безробіття, незначно зросла минулого тижня, в той час як ураган «Хелен» і страйки в портах можуть спотворити картину на ринку праці в найближчій перспективі.

П'ятничний звіт про зайнятість за вересень вважається ключовим для прогнозу процентних ставок в США. Економісти, опитані Reuters, очікують на 140 000 нових робочих місць, в той час як рівень безробіття залишиться стабільним на рівні 4,2%.

Інвестори прагнуть отримати більше даних про ринок праці після того, як минулого місяця Федеральна резервна система знизила базову процентну ставку на незвично великі 50 базисних пунктів, що стало першим зниженням вартості запозичень з 2020 року.

«Схоже, що інвестори обережні перед завтрашнім звітом про зайнятість», - сказав Адам Сархан, виконавчий директор 50 Park Investments в Нью-Йорку.

Крім того, за його словами, «це нормально бачити деяку фіксацію прибутку після великого ралі, як це було протягом останніх двох-трьох тижнів».

Індекс волатильності Cboe, показник страху на Волл-стріт, виріс до 20,49, що є найвищим рівнем закриття з 6 вересня.

У четвер ізраїльські військові наказали жителям більш ніж 20 міст на півдні Лівану негайно евакуювати свої будинки.

Промисловий індекс Dow Jones впав на 184,93 пункти, або 0,44%, до 42 011,59, S&P 500 втратив 9,58 пунктів, або 0,17%, до 5 699,96, а Nasdaq Composite знизився на 6,65 пунктів, або 0,04%, до 17 918,48.

Індекс S&P 500 за рік зріс на 19,5%.

Трейдери зараз оцінюють ймовірність зниження ставки на 50 базисних пунктів наступного місяця на рівні 35%, порівняно з 49% тиждень тому, як показує FedWatch Tool від CME Group.

Базовий індекс ненадовго став позитивним після того, як опитування Інституту управління поставками показало, що у вересні активність у секторі послуг США підскочила до півторарічного максимуму, що стало ще одним доказом того, що економіка залишалася сильною в третьому кварталі.

«Знову ж таки, сфера послуг виконує важку роботу, підтримуючи економіку», - сказав Брайан Якобсен, головний економіст Annex Wealth Management.

Але також, за його словами, «ціни на нафту зросли, і страйк портовиків може суттєво вплинути на ситуацію».

Акції енергетичних компаній зросли разом зі зростанням цін на нафту, оскільки зростає занепокоєння щодо розширення регіонального конфлікту на Близькому Сході, який може становити загрозу для світових потоків нафти. Енергетичний індекс S&P 500 виріс на 1,6%.

Страйк робітників на східному узбережжі та узбережжі Перської затоки тривав три дні. Економісти Morgan Stanley заявили, що тривала зупинка може призвести до підвищення споживчих цін, причому ціни на продукти харчування, ймовірно, відреагують першими.

Акції Constellation Brands впали на 4,7% після того, як виробник пива зберіг прогноз продажів і прибутку на 2025 фінансовий рік.

Очікується, що результати деяких великих американських банків неофіційно розпочнуть публікацію прибутку S&P 500 за третій квартал наприкінці наступного тижня.

На Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE) падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 2,13 до 1; на біржі Nasdaq співвідношення 1,99 до 1 було на користь падаючих акцій.

Індекс S&P 500 показав 25 нових 52-тижневих максимумів і 2 нових мінімуми; індекс Nasdaq Composite зафіксував 63 нових максимуми і 114 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 11,01 млрд. акцій, порівняно з 12,08 млрд. в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.