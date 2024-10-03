Долар США стабільний до євро, фунт дешевшає на заявах голови Банку Англії

Долар США стабільний у парі з євро, на торгах у четвер різко зміцнюється до фунта стерлінгів.

Розрахунковий ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,17%, ширший WSJ Dollar Index - 0,24%.

Пара євро/долар за даними на 14:55 EET торгується на рівні $1,1046 проти $1,1045 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта падає під час торгів на заявах голови Банку Англії Ендрю Бейлі. В інтерв'ю Guardian він сказав, що британський ЦБ може стати "трохи агресивнішим" у зниженні процентних ставок, якщо новини про інфляцію, як і раніше, будуть хорошими.

Бейлі зазначив, що економіка Британії виявилася стійкішою, ніж він побоювався два роки чи навіть рік тому. "Я думаю, що економіка пережила потрясіння останніх п'яти років краще, ніж багато хто з нас побоювався. Отже, є база для розвитку", - зазначив він.

"Ринок сприйняв слова Бейлі як "зелене світло" для того, щоб закласти в курс фунта додаткові очікування пом'якшення грошово-кредитної політики", - зазначає аналітик брокерської компанії XTB Кетлін Брукс, слова якої наводить The Wall Street Journal.

Вартість фунта стерлінгів до долара під час торгів у четвер впала до $1,3114 порівняно з $1,3266 напередодні.

Увага трейдерів спрямована на дані про безробіття у США за вересень, які будуть оприлюднені міністерством праці у п'ятницю. У четвер також вийде щотижневий звіт про кількість нових заявок на допомогу з безробіття.

Курс долара до єни піднявся до 146,62 єни проти 146,46 єни на закриття попередньої сесії. Новий прем'єр-міністр Японії Сігеру Ісіба після зустрічі з главою японського ЦБ Кадзуо Уедою заявив про те, що наразі зарано продовжувати підвищення ключової процентної ставки. За словами Ісіби, якого цитує Trading Economics, нинішні умови в економіці Японії не вимагають зростання ставки.

Вартість долара в парі з офшорним юанем збільшилася під час торгів до 7,0433 юаня проти 7,0366 юаня на закриття попередньої сесії.