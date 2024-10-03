Фунт упав на 1% на заявах голови Банку Англії

Курс фунта стерлінгів щодо євро та долара США впав під час торгів у четвер більш ніж на 1%, до мінімуму за три тижні, на заявах голови Банку Англії Ендрю Бейлі.

В інтерв'ю виданню Guardian він сказав, що британський ЦБ може стати "трохи агресивнішим" у зниженні процентних ставок, якщо новини про інфляцію, як і раніше, будуть хорошими.

Бейлі заявив, що економіка Британії виявилася стійкішою, ніж він побоювався два роки або навіть рік тому. "Я думаю, що економіка пережила потрясіння останніх п'яти років краще, ніж багато хто з нас побоювався. Отже, є база для розвитку", - зазначив він.

"Уряд правильно робить, що зосереджується на заохоченні капвкладень. У цьому є очевидна необхідність з погляду інфраструктури. У нас є принаймні три дуже великі структурні проблеми. Одна з них - старіння населення, і, очевидно, ми не самотні в цьому". Друга - це потреба у збільшенні витрат на оборону. І третя - боротьба зі зміною клімату", - вважає голова Банку Англії.

Бейлі очолив ЦБ у березні 2020 року під час пандемії COVID-19. Він сказав, що з того часу більшу частину часу Банк Англії займався "управлінням кризою", але він сподівається, що друга половина його восьмирічного терміну буде спокійнішою.

Фунт торгується на рівні $1,3114 порівняно з $1,3266 на закриття попередньої сесії. Щодо євро курс становить 0,8417 фунта проти 0,8326 у середу.

Ф'ючерси на розмір базової ставки зараз вказують на можливість її зниження на 25 базисних пунктів за підсумками засідання Банку Англії наступного місяця. Можливість її скорочення на аналогічну величину у грудні оцінюють у 40%.

Минулого місяця ЦБзалишив ставку без зміни на рівні 5% річних після зменшення на 25 б.п. у серпні.