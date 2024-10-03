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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,2371 грн/$1
12:41 03.10.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 3 жовтня 2024 року.
|Показник
|02.10.2024
|03.10.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.2667
|41.2371
|-0.07
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 3 жовтня - 41,2755 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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