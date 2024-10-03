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АНАЛІТИКА

Японський Nikkei 225 додає 2%, гонконгський Hang Seng падає на ту саму величину

09:50 03.10.2024 |

Фінанси

 

Фондові індекси азійських держав не демонструють єдиної тенденції в четвер, водночас біржі материкового Китаю і Південної Кореї закриті у зв'язку з державними святами.

Значення японського індексу Nikkei 225 до 8:17 EET збільшилося на 2%, зокрема завдяки зниженню курсу єни до мінімуму за місяць.

Новий прем'єр-міністр країни Сігеру Ісіба після зустрічі з главою Банку Японії Кадзуо Уедею заявив про те, що ще занадто рано для подальшого підвищення процентних ставок, повідомляє Trading Economics.

Зведений індекс менеджерів із закупівель (PMI) в Японії у вересні становив 52 пункти порівняно з 52,9 пункту місяцем раніше, за остаточними даними.

Значення індикатора вище позначки в 50 пунктів зазначає зростання активності. Він перебуває вище цього рівня восьмий місяць поспіль.

Котирування акцій технологічних компаній зростають, зокрема Disco Corp (+8%), Advantest (+4,5%), Socionext Inc. (+4,4%), Lasertec Corp. (+3,6%), Tokyo Electron (+3,1%), SoftBank Group (+2,7%).

Крім цього, подорожчали папери Sumitomo Pharma - на 6,2%, Takeda Pharmaceutical Co. - на 1,1%, Nissan Motor - на 2,1%, Toyota Motor - на 1,3%, Fast Retailing - на 3,8%.

Гонконгський індекс Hang Seng до 8:22 кч зменшився на 2,1%. У середу він підскочив більш ніж на 6%, що стало максимальним денним підйомом із листопада 2022 року.

До числа лідерів зниження входять акції девелоперів New World Development і Longfor Group, що подешевшали на 9,4% і 7,7% відповідно.

Ціна паперів інтернет-ритейлерів JD.com Inc. і Alibaba опустилася на 7,4% і 4,7% відповідно, нафтової PetroChina Co. - на 1,5%, інтернет-компанії Tencent (SPB: 700) - на 1,4%, виробника споживчої електроніки Xiaomi - на 0,4%.

Серед компонентів Hang Seng підвищення котирувань показують тільки акції нафтової CNOOC - на 1,5%, одного з ключових гравців сфери інтернет-послуг Китаю Meituan - на 0,9%, а також алюмінієвої China Hongqiao Group - на 0,5%.

Австралійський індекс S&P/ASX 200 о 8:17 кч перебував практично на рівні закриття попередніх торгів.

Капіталізація найбільшої гірничодобувної компанії світу BHP підвищилася на 0,3%, конкурентки Rio Tinto - знизилася на аналогічну величину.
За матеріалами: Економічна правда
 

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