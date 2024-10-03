Долар сягнув шеститижневого максимуму до єни, оскільки ФРС не поспішає зі зниженням ставок

У четвер долар сягнув більш ніж шеститижневого максимуму проти єни, оскільки стабільність на ринку праці в США посилила бети на те, що Федеральна резервна система не буде поспішати зі зниженням відсоткових ставок.

Єна опинилася під сильним тиском продажів після того, як новий прем'єр-міністр Японії заявив в середу після зустрічі з головою центрального банку, що країна не готова до подальшого підвищення ставок.

Євро просів до близького до тритижневого мінімуму рівня, досягнутого на попередній сесії, після того, як глава Європейського центрального банку Ізабель Шнабель, яка зазвичай була налаштована яструбино, зайняла «голубиний» тон щодо інфляції, закріпивши бети на зниження ставки.

На американську валюту-притулок спостерігався додатковий попит на тлі зростання напруженості на Близькому Сході після атаки Ірану на Ізраїль балістичними ракетами, що викликало обіцянку помститися.

Індекс долара, який вимірює курс валюти по відношенню до євро, єни і чотирьох інших основних конкурентів, додав 0,12% до 101,77 станом на 05:49 EET, а раніше піднявся до тритижневого максимуму в 101,80.

Звіт ADP про зайнятість в приватному секторі в середу показав більший, ніж очікувалося, приріст робочих місць в США минулого місяця на 143 000, що підвищило очікування сильного показника зайнятості в несільськогосподарському секторі, який вийде в п'ятницю і може мати вирішальне значення для диктування темпів пом'якшення ФРС.

В даний час трейдери вважають, що ймовірність зниження ставки в США ще на 50 базисних пунктів 7 листопада становить 35,9%, згідно з даними FedWatch Tool від CME Group, після того, як ФРС почала цикл пом'якшення з надвеликого скорочення минулого місяця. За словами Рея Атрілла, керівника відділу валютної стратегії Національного банку Австралії, це менше, ніж 36,8% днем раніше і 57,4% тиждень тому, але все одно здається занадто високим показником.

Хоча звіт ADP часто є поганим прогнозом кількості зайнятих в несільськогосподарському секторі, дані за середу «знижують ймовірність значного зниження показника зайнятості», - сказав Атрілл.

«Я думаю, що якщо звіт по заробітній платі в цілому не буде занадто поганим завтра ввечері, то ми побачимо, що оцінка (зниження на 50 базисних пунктів) буде досить значною».

Долар додав 0,26% до 146,80 єни після того, як раніше досяг 147,25 вперше з 20 серпня.

Голова Банку Японії Асахі Ногучі, який виступав проти підвищення ставок у липні, у своїй промові в Нагасакі заявив, що центральний банк повинен бути терплячим у нормалізації політики.

У середу прем'єр-міністр Японії Сігеру Ісіба завершив свій перехід від монетарного яструба до голуба, заявивши: «Я не вважаю, що монетарна політика має сенс: «Я не вважаю, що ми перебуваємо в умовах, які вимагають від нас подальшого підвищення процентних ставок».

Обійнявши найвищу посаду у вівторок, Ісіба одразу ж призначив позачергові загальні вибори на 27 жовтня, за чотири дні до наступного рішення Банку Японії.

Новий прем'єр-міністр також відмовився від раніше висловленої підтримки підвищення корпоративних податків і податків на приріст капіталу.

Стратег Mizuho Securities Шокі Оморі сказав, що надзвичайно відверті коментарі Ішіби щодо монетарної політики стали «досить несподіваним моментом» і призвели до шквалу дзвінків від клієнтів, який тривав у Токіо з ночі до ранку.

«Найпростіша інтерпретація полягає в тому, що це передвиборча стратегія», спрямована на стимулювання фондового ринку напередодні голосування, - сказав Оморі, підсумовуючи думки інвесторів, з якими він поспілкувався.