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S&P 500 майже не змінився в очікуванні нових даних по зайнятості; увага на Близькому Сході
07:53 03.10.2024 |
Індекс S&P 500 майже не змінився в середу, акції технологічних компаній зросли, але інвестори нервують через напруженість на Близькому Сході та нові дані по ринку праці в США, які мають бути опубліковані цього тижня.
Акції Nvidia виросли на 1,6%, що допомогло підняти технологічний індекс S&P 500. Однак акції Tesla впали на 3,5% після того, як виробник електромобілів повідомив, що поставки автомобілів в третьому кварталі виявилися нижчими за прогнози.
Інвестори стежили за новинами з Близького Сходу після того, як Ізраїль і США пообіцяли завдати удару у відповідь після нападу Ірану на Ізраїль у вівторок. Президент США Джо Байден заявив у середу, що не підтримає будь-який ізраїльський удар по ядерних об'єктах Ірану у відповідь на його ракетну атаку, і закликав Ізраїль діяти «пропорційно».
Дані, опубліковані рано в середу, показали, що заробітна плата в приватному секторі США у вересні зросла більше, ніж очікувалося, що є ще одним доказом того, що ситуація на ринку праці не погіршується. Інвестори як і раніше зосереджені на вересневих даних по зайнятості в несільськогосподарському секторі, які будуть опубліковані в п'ятницю, в той час як дані по заявкам на допомогу з безробіття в США будуть опубліковані в четвер.
«У п'ятницю вийде звіт по зайнятості, а наприкінці наступного тижня почнеться сезон звітності, - сказав Майкл О'Рурк, головний ринковий стратег JonesTrading в Стемфорді, штат Коннектикут.
«Ми близькі до історичних максимумів, і ми знаємо, що у нас є доброзичлива ФРС. Перш ніж підштовхнути акції до чергового витка нових максимумів, інвестори хочуть почути позитивні коментарі від компаній. Людям подобається, що ФРС дуже обережна, і вони лише чекають на чергову причину, щоб підштовхнути ціни вище».
Промисловий індекс Dow Jones виріс на 39,55 пунктів, або на 0,09%, до 42 196,52. S&P 500 виріс на 0,79 пункту, або на 0,01%, до 5 709,54, а Nasdaq Composite - на 14,76 пункту, або на 0,08%, до 17 925,12.
Ринок завершив вересень зі значним зростанням після того, як Федеральна резервна система США розпочала цикл пом'якшення монетарної політики, знизивши ставку на 50 базисних пунктів, щоб підтримати ринок праці. Індекс S&P 500 за рік виріс на 19,7%.
Ймовірність зниження ставки на чверть відсоткового пункту на листопадовому засіданні ФРС становить 65,7%, порівняно з 42,6% тиждень тому, як показує FedWatch Tool від CME Group.
11 жовтня JPMorgan Chase та інші великі банки розпочнуть сезон звітності S&P 500 за третій квартал.
Страйк 45 000 докерів, які зупинили відвантаження в портах східного узбережжя США і узбережжя Мексиканської затоки, триває вже другий день, але переговори між двома сторонами не заплановані, повідомили джерела Reuters.
За оцінками аналітиків JPMorgan, страйк докерів обходиться економіці приблизно в 5 мільярдів доларів на день.
Серед акцій, що знижуються, акції Nike впали на 6,8% після того, як виробник спортивного взуття та одягу відкликав свій річний прогноз доходів якраз в той час, коли новий генеральний директор має вступити на посаду.
Акції Humana Inc впали на 11,8% після того, як медичний страховик заявив, що очікує, що кількість учасників його найбільш рейтингових планів Medicare Advantage для осіб віком 65 років і старше зменшиться до 2025 року.
На Нью-Йоркській фондовій біржі емітенти, що знижуються, переважали над тими, що зростають, у співвідношенні 1,18 до 1; на біржі Nasdaq співвідношення 1,09 до 1 було на користь тих, що знижуються.
Індекс S&P 500 показав 27 нових 52-тижневих максимумів і два нових мінімуми; індекс Nasdaq Composite зафіксував 80 нових максимумів і 133 нових мінімуми.
Обсяг торгів на американських біржах склав 11,81 млрд. акцій, порівняно з 12,05 млрд. в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.
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