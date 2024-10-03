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Українські аграрії з початку року отримали понад ₴34 мільярди доступних кредитів
22:47 02.10.2024 |
Від початку року, станом на 2 жовтня, понад 6,8 тис. агрогосподарств отримали понад 34 млрд гривень за програмою «Доступні кредити 5-7-9%».
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.
Загалом з початку року 10 693 агрогосподарства отримали 78,2 млрд грн банківських кредитів на розвиток.
«Підтримка аграріїв, особливо в складні часи для України, вкрай важлива. І сьогодні Мінагрополітики має для цього різні державні програми. Нам важливо, попри все, розвивати аграрну галузь, адже вона - одна з основ економіки України. Це точка росту і розвитку», - зазначив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.
За державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» найбільше кредитів отримали сільгоспвиробники Київщини (4,3 млрд грн для 658 господарств), Вінниччини (2,9 млрд грн - для 679), Кіровоградщини (2,7 млрд грн для 881), Одещини (2,7 млрд грн для 629) та Харківщини (2,5 млрд грн виділено для 406 господарств).
Крім того, за різними програмами найбільший обсяг кредитів отримали аграрії Київської (18,4 млрд грн виділено для 1030 підприємств), Дніпропетровської (5,5 млрд грн для 781), Черкаської (5,1 млрд грн для 439) та Львівської (4,6 млрд грн для 628) областей.
Як повідомлялося, пільгове фінансування агровиробників за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» протягом 2024-2025 років є можливим завдяки підтримці Світового банку в межах «Екстреного проєкту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)».
Програма спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн грн. Кредитування надається під 5-9% річних, залежно від категорії кредиту та суб'єкта підприємництва.
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