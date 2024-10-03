Мінфін підписав кредитний договір з Експортно-імпортним банком Кореї щодо залучення $100 млн

Міністр фінансів України Сергій Марченко підписав кредитний договір з Експортно-імпортним банком Республіки Корея щодо залучення $100 млн, повідомляється на сайті Мінфіну в середу.

Як уточнили у відомстві, кредит залучають строком на 20 років під 1% річних. Пільговий період становить 5 років із дня підписання кредитного договору.

Зазначається, що залучення цих коштів стане першою фінансовою підтримкою, яка надійде до держбюджету України від Республіки Корея.

"Подальші проєкти, що реалізовуватимуться в межах двостороннього співробітництва з Корейською стороною, будуть спрямовані на підтримку економічного розвитку України та сприятимуть подальшому взаємовигідному співробітництву між країнами", - наводяться в повідомленні слова Марченка.

У Мінфіні нагадали, що у квітні 2024 року між урядами України та Республіки Корея було підписано угоду, яка дає можливість Україні залучати кредити на суму до $2,1 млрд протягом 2024-2029 років.