Долар США стабільний до євро і фунта, зміцнюється до єни

Долар США стабільний до євро і фунта стерлінгів на торгах у середу, впевнено зміцнюється в парі з єною.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,09%, ширший WSJ Dollar Index - 0,15%.

Пара євро/долар за даними на 15:20 EET торгується на рівні $1,1066 проти $1,1068 на закриття попередньої сесії.

Підтримку долару надає загальне збільшення попиту на активи "тихої гавані" після нічної ракетної атаки Ірану по території Ізраїлю. За оцінкою ЦАХАЛ, по країні було випущено приблизно 180 ракет. Ізраїльські військові заявили, що дадуть відповідь на цей обстріл, коли вважатимуть за потрібне.

Геополітичні новини затьмарили в США внутрішні, зокрема дебати кандидатів у віцепрезиденти від республіканців і демократів Джей Ді Венса і Тіма Волза, зазначає аналітик ING Франческо Песоле. Дебати, що відбулися у вівторок ввечері на телеканалі CBS News, були переважно зосереджені на внутрішній політиці США.

"Геополітичні події залишатимуться головним чинником для валютного ринку", - каже Песоле, слова якого наводить The Wall Street Journal.

Увага трейдерів спрямована на дані про безробіття в США за вересень, які будуть оприлюднені міністерством праці в п'ятницю.

Вартість фунта стерлінгів до долара під час торгів у середу становить $1,3287 порівняно з $1,3285 напередодні.

Курс долара до єни піднявся до 145,07 єни проти 143,56 єни на закриття попередньої сесії.

Вартість долара в парі з офшорним юанем опустилася під час торгів до 7,0286 юаня проти 7,0297 юаня на закриття попередньої сесії.