Акції Європи слабо коливаються у середу

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи змінюються слабко та різноспрямовано у середу.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 за даними на 12.25 EET підвищився на 0,05%, до 521,13 пункту.

Британський індикатор FTSE 100 додав 0,18%, французький CAC 40 - 0,27%, італійський FTSE MIB - 0,02%. Тим часом німецький DAX знижується на 0,24%, іспанський IBEX 35 - на 0,57%.

Найактивніше зростання в європейських індексах демонструють акції нафтових, гірничодобувних та оборонних підприємств, що дорожчають через ескалацію конфлікту на Близькому Сході.

Як повідомлялося, увечері у вівторок Іран завдав ракетного удару по Ізраїлю. Ізраїльські військові пообіцяли відповісти на цю атаку. ЗМІ написали, що Ізраїль розглядає можливість удару по ядерній чи нафтовій інфраструктурі Ірану.

Ціна паперів BP Plc підвищується на 2,4%, Shell - на 2,5%, TotalEnergies - на 2,8%.

Котирування акцій Rio Tinto, Glencore та Anglo American на торгах у Лондоні збільшуються приблизно на 1%.

Ринкова вартість оборонних концернів BAE Systems та Leonardo SpA зростає на 2,2% та 4,2% відповідно.

Тим часом безробіття в єврозоні в серпні становило 6,4%, не змінившись порівняно з липневим рівнем, повідомило статистичне управління Європейського союзу. Це мінімальний показник за час розрахунків.

Найнижчий рівень безробіття серед найбільших держав єврозони був зафіксований у Німеччині (3,5%, як і у липні), найвищий - в Іспанії (11,3%, знизився на 0,1 процентного пункту). У Франції безробіття в серпні не змінилося і становило 7,5%, в Італії - опустилося до 6,2% з 6,4%.

Акції JD Sports впали на 5,2% і є лідером зниження у зведеному європейському індексі після того, як британський ритейлер спортивних товарів звітував про падіння доподаткового прибутку в минулому фінпівріччі, що завершилося 3 серпня, на 64%, до 126,3 млн фунтів ($167 , 9 млн).

Ціна паперів угорського лоукостера Wizz Air знижується на 3%, хоча компанія зафіксувала зростання кількості перевезених у вересні пасажирів на 3,9% у річному вираженні до 5,76 млн осіб. За 12 місяців по вересень пасажиропотік зріс на 8,2%, до 62,29 млн пасажирів.

Капіталізація іспанського банку BBVA впала на 5,2%, Sabadell - зростає на 1,4%. BBVA скоригувала умови угоди зі злиття зі своїм меншим конкурентом, врахувавши таким чином нещодавно виплачені дивіденди. Тепер BBVA пропонує одну свою акцію та 0,29 євро за 5,0196 акції Sabadell, тоді як раніше пропозиція передбачала передання однієї акції BBVA за 4,83 акції Sabadell без грошових виплат.