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НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,2667 грн/$1
12:39 02.10.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 2 жовтня 2024 року.
|Показник
|01.10.2024
|01.10.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.2249
|41.2667
|0.10
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 2 жовтня - 41,2476 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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