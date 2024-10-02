НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,2667 грн/$1

"Як вам відомо, останнім часом ми зосередилися на ракетних програмах і програмах безпілотників. Наступного року - або до кінця року - ви почуєте багато про те, що буде велика ракетна програма", - сказав Умєров на другому Міжнародному форумі оборонних індустрій (DFNC2).