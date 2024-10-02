Долар зміцнюється на тлі розширення війни на Близькому Сході

У середу долар отримав найбільший приріст за тиждень після ракетної атаки Ірану на Ізраїль, що призвело до купівлі безпечних активів, оскільки інвестори були стурбовані розширенням конфлікту на Близькому Сході.

На початку торгів в Азії рух євро був незначним, в результаті чого євро впав нижче $1,10 після найбільшого за останні чотири місяці падіння за одну ніч.

Прагнення до безпеки утримувало єну на рівні 143,45 за долар, а швейцарський франк - на рівні 0,8463 за долар. Новозеландський долар за ніч впав на 1,1% до $0,6283, а ціни на нафту підскочили на 2,5%.

Індекс долара США виріс приблизно на 0,5% за ніч до 101,2, що стало найбільшим зростанням з 25 вересня, чому також сприяли сильніші, ніж очікувалося, показники по вакансіях в США.

Ізраїль заявив, що Іран випустив понад 180 балістичних ракет, а Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив, що ця атака була відплатою за вбивства ізраїльтянами лідерів бойовиків і агресію в Лівані проти підтримуваного Іраном збройного руху Хезболла.

В Ізраїлі не повідомляють про постраждалих. Іран вже завдавав ударів по Ізраїлю в квітні, не завдавши значної шкоди і не викликавши тривалої реакції на фінансових ринках. Однак початок ізраїльської наземної операції проти Хезболли на території Лівану і обіцянка Ізраїлю відповісти відкриває можливість ескалації.

Реакція ринків зосереджена на цінах на нафту, і аналітики ANZ відзначили, що подальші кроки, ймовірно, будуть визначатися відповіддю Ізраїлю і тим, чи буде він атакувати військові або нафтову промисловість Ірану.

Такі настрої призвели до падіння австралійського долара до $0,6883, хоча втрати були обмежені деякими оптимістичними даними з роздрібних продажів, опублікованими у вівторок. Стерлінг впав на 0,7% за ніч і був стабільним на рівні $1,3278 на початку азіатських торгів.

Стратег Westpac Імре Шпайзер сказав, що ситуація на Близькому Сході непередбачувана, але за відсутності ескалації ринкові настрої можуть відновитися і зосередитися на поверненні до економіки.

У Новій Зеландії опитування ділових кіл, що свідчить про швидке зниження цінового тиску, підвищило ймовірність того, що центральний банк Нової Зеландії знизить процентну ставку на 50 базисних пунктів наступного тижня. Westpac та BNZ переглянули свої прогнози і очікують зниження ставки на 50 б.п., а ринки оцінюють ймовірність зниження ставки на 50 б.п. на рівні 77%.

Трейдери також уважно стежать за трудовим конфліктом в доках США.

У вівторок докери Східного і Мексиканського узбережжя розпочали свій перший масштабний страйк за майже 50 років, зупинивши близько половини морських перевезень країни.