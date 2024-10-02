Американські фондові індекси знизилися через запуск Іраном ракет по Ізраїлю; акції оборонних компаній зростають

Американські фондові індекси у вівторок знизилися, а індекс Nasdaq втратив більше 1%, оскільки інвестори стали більш обережними після того, як Іран запустив ракети по Ізраїлю.

Іран запустив залп балістичних ракет у відповідь на кампанію Ізраїлю проти союзників Тегерана з «Хезболли». У відповідь президент США Джо Байден наказав американським військовим допомогти Ізраїлю в обороні і збивати ракети, спрямовані на Ізраїль, заявила Рада національної безпеки Білого дому.

В той час як загальний ринок впав, акції енергетичних компаній зросли разом з цінами на нафту в США, які зросли на 2,4%. Акції Exxon Mobil зросли на 2,3%.

Акції оборонних компаній також зросли, в тому числі Northrop Grumman, який піднявся на 3%, та Lockheed Martin, що подорожчав на 3,6%. Індекс аерокосмічної та оборонної промисловості S&P 500 піднявся до рекордно високого рівня. Комунальні послуги зросли на 0,8%.

Акції авіакомпаній впали, в тому числі Delta Air Lines - на 1,6%.

Інвестори уникали ризику після новин з Близького Сходу, але індекси завершили день на мінімумах.

«Якщо ми побачимо подальшу ескалацію, я бачу подальшу слабкість ринку, тому що ми просто не знаємо, як далеко це зайде», - сказав Пітер Туз, президент Chase Investment Counsel в Шарлотсвіллі, штат Вірджинія.

«Рівень ризику зріс. Ринки мали хороший рік, і люди можуть злякатися виходу з ринку в залежності від того, що станеться протягом наступних кількох тижнів».

Промисловий індекс Dow Jones впав на 173,18 пункту, або 0,41%, до 42 156,97, S&P 500 втратив 53,73 пункту, або 0,93%, до 5 708,75, а Nasdaq Composite впав на 278,81 пункту, або 1,53%, до 17 910,36.

Три основні американські індекси продемонстрували значне зростання у вересні та за квартал.

Індекс ринкової волатильності CBOE, вимірювач страху на Волл-стріт, виріс.

Дані, опубліковані рано вранці у вівторок, показали, що кількість вакансій в США відновилася в серпні, а звіт Інституту управлінського постачання (ISM) показав, що виробнича активність у вересні склала 47,2 проти прогнозу в 47,5.

Інвестори також були обережними напередодні даних по заявкам на допомогу з безробіття в США в четвер і щомісячних платіжних відомостей в п'ятницю.

Трейдери оцінюють ймовірність того, що Федеральний резерв знизить процентну ставку на 50 базисних пунктів у листопаді на рівні 38%, що вище, ніж 35% у понеділок, але нижче, ніж 58% тиждень тому, свідчать дані FedWatch Tool від CME Group.

Центральний банк США 18 вересня знизив ставки на 50 базисних пунктів, розпочавши новий цикл пом'якшення.

Інвестори також стежили за страйком портовиків на Східному узбережжі та узбережжі Мексиканської затоки, що зупинило близько половини морських перевезень країни.

Очікується, що страйк, який розпочався у вівторок, не викличе глобальних проблем з постачанням, таких же глибоких і серйозних, як під час пандемії COVID-19, але все ж створює більшу економічну невизначеність для оцінки політиків ФРС.

На Нью-Йоркській фондовій біржі падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 1,32 до 1; на біржі Nasdaq співвідношення 2,36 до 1 було на користь падаючих акцій.

Індекс S&P 500 досяг 51 нового 52-тижневого максимуму і двох нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 75 нових максимумів і 137 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 13,16 мільярдів акцій, порівняно з 11,98 мільярдів в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.