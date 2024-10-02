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Мінфін розмістив ОВДП на ₴12,1 мільярда

23:39 01.10.2024 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів України 1 жовтня 2024 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 12,142 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

"Сьогодні Мінфін розмістив облігації на понад 12,1 млрд гривень", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП: 1,473 млрд грн під 14,65% з погашенням через 1 рік; 138 млн грн під 15,10% з погашенням через 1,6 року; 5,328 млрд грн під 15,6% з погашенням через 2,1 року, 153 млн грн під 16,10% з погашенням через 2,6 року, 5,0 млрд грн під 16,59% із погашенням через 3 роки, 50 млн грн під 16,8% із погашенням через 3,4 року.


Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону141*142*143
Код випуску облігацій Дорозміщення
UA4000232599		Первинне
розміщення
UA4000232888		Первинне
розміщення
UA4000232896
Номінальна вартість 1000 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 5 000 000 5 000 000
Дата розміщення 01.10.2024 01.10.2024 01.10.2024
Дата оплати за придбані облігації 02.10.2024 02.10.2024 02.10.2024
Дата оплати відсотків 02.04.2025 20.11.2024 30.10.2024
Дата оплати відсотків 01.10.2025 21.05.2025 30.04.2025
Дата оплати відсотків  19.11.2025 29.10.2025
Дата оплати відсотків  20.05.2026 29.04.2026
Дата оплати відсотків   28.10.2026
Розмір купонного платежу на одну облігацію 73.25 75.50 78.00
Номінальний рівень дохідності, % 14.65 15.10 15.60
Термін обігу (днів) 364 595 756
Дата погашення 01.10.2025 20.05.2026 28.10.2026
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 1 472 833 000 130 850 000 5 770 500 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 1 472 833 000 130 850 000 5 000 000 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 5 248 412 000 130 850 000 5 000 000 000
Кількість поданих заявок, шт. 16 9 8
Кількість задоволених заявок, шт. 16 9 8
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 14.65 15.10 15.60
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 14.60 15.10 15.55
Встановлена дохідність, % 14.65 15.10 15.60
Середньозважена дохідність, % 14.65 15.10 15.60
Надходження до бюджету 1 472 848 917.85 137 998 335.50 5 328 398 000.00

* - військові облігації

Дані: Мінфін України

Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону144*145146
Код випуску облігацій Первинне
розміщення
UA4000232904		Первинне
розміщення
UA4000232912		Дорозміщення
UA4000231625
Номінальна вартість 1000 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 5 000 000 5 000 000
Дата розміщення 01.10.2024 01.10.2024 01.10.2024
Дата оплати за придбані облігації 02.10.2024 02.10.2024 02.10.2024
Дата оплати відсотків 13.11.2024 02.04.2025 12.02.2025
Дата оплати відсотків 14.05.2025 01.10.2025 13.08.2025
Дата оплати відсотків 12.11.2025 01.04.2026 11.02.2026
Дата оплати відсотків 13.05.2026 30.09.2026 12.08.2026
Дата оплати відсотків 11.11.2026 31.03.2027 10.02.2027
Дата оплати відсотків 12.05.2027 29.09.2027 11.08.2027
Дата оплати відсотків   09.02.2028
Розмір купонного платежу на одну облігацію 80.50 82.95 84.00
Номінальний рівень дохідності, % 16.10 16.59 16.80
Термін обігу (днів) 952 1 092 1 225
Дата погашення 12.05.2027 29.09.2027 09.02.2028
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 144 314 000 10 455 350 000 48 983 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 144 314 000 5 000 000 000 48 983 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 144 314 000 5 000 000 000 11 240 784 000
Кількість поданих заявок, шт. 9 13 7
Кількість задоволених заявок, шт. 9 9 7
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 16.10 16.60 16.80
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 16.10 16.58 16.80
Встановлена дохідність, % 16.10 16.59 16.80
Середньозважена дохідність, % 16.10 16.59 16.80
Надходження до бюджету 153 170 550.18 5 000 230 000.00 50 058 176.85

* - військові облігації

Дані: Мінфін України
 

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