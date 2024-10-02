Мінфін розмістив ОВДП на ₴12,1 мільярда

Міністерство фінансів України 1 жовтня 2024 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 12,142 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

"Сьогодні Мінфін розмістив облігації на понад 12,1 млрд гривень", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП: 1,473 млрд грн під 14,65% з погашенням через 1 рік; 138 млн грн під 15,10% з погашенням через 1,6 року; 5,328 млрд грн під 15,6% з погашенням через 2,1 року, 153 млн грн під 16,10% з погашенням через 2,6 року, 5,0 млрд грн під 16,59% із погашенням через 3 роки, 50 млн грн під 16,8% із погашенням через 3,4 року.



