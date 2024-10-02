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Мінфін розмістив ОВДП на ₴12,1 мільярда
Міністерство фінансів України 1 жовтня 2024 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 12,142 млрд грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.
"Сьогодні Мінфін розмістив облігації на понад 12,1 млрд гривень", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП: 1,473 млрд грн під 14,65% з погашенням через 1 рік; 138 млн грн під 15,10% з погашенням через 1,6 року; 5,328 млрд грн під 15,6% з погашенням через 2,1 року, 153 млн грн під 16,10% з погашенням через 2,6 року, 5,0 млрд грн під 16,59% із погашенням через 3 роки, 50 млн грн під 16,8% із погашенням через 3,4 року.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|141*
|142*
|143
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення
UA4000232599
|Первинне
розміщення
UA4000232888
|Первинне
розміщення
UA4000232896
|Номінальна вартість
|1000
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|5 000 000
|5 000 000
|5 000 000
|Дата розміщення
|01.10.2024
|01.10.2024
|01.10.2024
|Дата оплати за придбані облігації
|02.10.2024
|02.10.2024
|02.10.2024
|Дата оплати відсотків
|02.04.2025
|20.11.2024
|30.10.2024
|Дата оплати відсотків
|01.10.2025
|21.05.2025
|30.04.2025
|Дата оплати відсотків
|19.11.2025
|29.10.2025
|Дата оплати відсотків
|20.05.2026
|29.04.2026
|Дата оплати відсотків
|28.10.2026
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|73.25
|75.50
|78.00
|Номінальний рівень дохідності, %
|14.65
|15.10
|15.60
|Термін обігу (днів)
|364
|595
|756
|Дата погашення
|01.10.2025
|20.05.2026
|28.10.2026
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|1 472 833 000
|130 850 000
|5 770 500 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|1 472 833 000
|130 850 000
|5 000 000 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|5 248 412 000
|130 850 000
|5 000 000 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|16
|9
|8
|Кількість задоволених заявок, шт.
|16
|9
|8
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|14.65
|15.10
|15.60
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|14.60
|15.10
|15.55
|Встановлена дохідність, %
|14.65
|15.10
|15.60
|Середньозважена дохідність, %
|14.65
|15.10
|15.60
|Надходження до бюджету
|1 472 848 917.85
|137 998 335.50
|5 328 398 000.00
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|144*
|145
|146
|Код випуску облігацій
|Первинне
розміщення
UA4000232904
|Первинне
розміщення
UA4000232912
|Дорозміщення
UA4000231625
|Номінальна вартість
|1000
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|5 000 000
|5 000 000
|5 000 000
|Дата розміщення
|01.10.2024
|01.10.2024
|01.10.2024
|Дата оплати за придбані облігації
|02.10.2024
|02.10.2024
|02.10.2024
|Дата оплати відсотків
|13.11.2024
|02.04.2025
|12.02.2025
|Дата оплати відсотків
|14.05.2025
|01.10.2025
|13.08.2025
|Дата оплати відсотків
|12.11.2025
|01.04.2026
|11.02.2026
|Дата оплати відсотків
|13.05.2026
|30.09.2026
|12.08.2026
|Дата оплати відсотків
|11.11.2026
|31.03.2027
|10.02.2027
|Дата оплати відсотків
|12.05.2027
|29.09.2027
|11.08.2027
|Дата оплати відсотків
|09.02.2028
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|80.50
|82.95
|84.00
|Номінальний рівень дохідності, %
|16.10
|16.59
|16.80
|Термін обігу (днів)
|952
|1 092
|1 225
|Дата погашення
|12.05.2027
|29.09.2027
|09.02.2028
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|144 314 000
|10 455 350 000
|48 983 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|144 314 000
|5 000 000 000
|48 983 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|144 314 000
|5 000 000 000
|11 240 784 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|9
|13
|7
|Кількість задоволених заявок, шт.
|9
|9
|7
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|16.10
|16.60
|16.80
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|16.10
|16.58
|16.80
|Встановлена дохідність, %
|16.10
|16.59
|16.80
|Середньозважена дохідність, %
|16.10
|16.59
|16.80
|Надходження до бюджету
|153 170 550.18
|5 000 230 000.00
|50 058 176.85
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
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