Долар США дорожчає до євро та фунта, стабільний щодо єни

Долар США дорожчає до євро та фунта стерлінгів на торгах у вівторок, стабільний у парі з єною.

Розрахований Індекс DXY показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,34%, ширший WSJ Dollar Index - 0,24%.

Євро дешевшає до долара після публікації статистики, яка показала суттєвіше, ніж очікувалося, уповільнення інфляції в єврозоні. Згідно з попередніми даними статистичного управління Європейського союзу, споживчі ціни у регіоні у вересні збільшилися на 1,8% у річному вираженні - мінімально з квітня 2021 року, після підйому на 2,2% у серпні.

Інфляція нижче за цільовий показник Європейського центрального банку (ЄЦБ), що становить 2%, зафіксована вперше з червня 2021 року, пише Market Watch. Консенсус-прогноз аналітиків, який наводить Trading Economics, передбачав уповільнення темпів зростання споживчих цін у регіоні у вересні до 1,9%.

"Зірки зійшлися" для чергового зниження ставок європейським регулятором у жовтні, з огляду на послаблення інфляційного тиску та нещодавні сигнали спаду імпульсу до зростання в економіці, зазначає аналітик Pepperstone Майкл Браун, якого цитує The Wall Street Journal.

Пара євро/долар за даними на 14:50 кв торгується на рівні $1,1083 проти $1,1137 на закриття попередньої сесії.

Голова Федеральної резервної системи (ФРС) Джером Пауелл, який виступив напередодні на щорічних зборах Національної асоціації ділової економіки (NABE), заявив, що економіка США є сильною, і ФРС має намір підтримувати її в цьому стані. Він дав зрозуміти, що американський ЦП не планує знову опускати ставку одразу на 50 б.п. на листопадовому чи грудневому засіданні, як це зробив у вересні.

"Якщо ситуація в економіці відповідатиме нашим прогнозам, ставку буде опущено ще двічі, загалом на 50 б.п. цього року", - сказав Пауелл, додавши, що рішення ФРС залежатимуть від статданих.

Увага трейдерів спрямована на дані про безробіття у США за вересень, які будуть оприлюднені міністерством праці у п'ятницю.

Вартість фунта стерлінгів до долара під час торгів у вівторок опустилася до $1,3321 порівняно з $1,3375 напередодні.

Курс долара до єни становить 143,63 єни проти 143,64 єни на закриття попередньої сесії.

Вартість долара в парі з офшорним юанем збільшилася під час торгів до 7,0267 юаня проти 7,0069 юаня на закриття попередньої сесії.