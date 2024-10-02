Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Долар США дорожчає до євро та фунта, стабільний щодо єни

17:45 01.10.2024 |

Фінанси

 

Долар США дорожчає до євро та фунта стерлінгів на торгах у вівторок, стабільний у парі з єною.

Розрахований Індекс DXY показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,34%, ширший WSJ Dollar Index - 0,24%.

Євро дешевшає до долара після публікації статистики, яка показала суттєвіше, ніж очікувалося, уповільнення інфляції в єврозоні. Згідно з попередніми даними статистичного управління Європейського союзу, споживчі ціни у регіоні у вересні збільшилися на 1,8% у річному вираженні - мінімально з квітня 2021 року, після підйому на 2,2% у серпні.

Інфляція нижче за цільовий показник Європейського центрального банку (ЄЦБ), що становить 2%, зафіксована вперше з червня 2021 року, пише Market Watch. Консенсус-прогноз аналітиків, який наводить Trading Economics, передбачав уповільнення темпів зростання споживчих цін у регіоні у вересні до 1,9%.

"Зірки зійшлися" для чергового зниження ставок європейським регулятором у жовтні, з огляду на послаблення інфляційного тиску та нещодавні сигнали спаду імпульсу до зростання в економіці, зазначає аналітик Pepperstone Майкл Браун, якого цитує The Wall Street Journal.

Пара євро/долар за даними на 14:50 кв торгується на рівні $1,1083 проти $1,1137 на закриття попередньої сесії.

Голова Федеральної резервної системи (ФРС) Джером Пауелл, який виступив напередодні на щорічних зборах Національної асоціації ділової економіки (NABE), заявив, що економіка США є сильною, і ФРС має намір підтримувати її в цьому стані. Він дав зрозуміти, що американський ЦП не планує знову опускати ставку одразу на 50 б.п. на листопадовому чи грудневому засіданні, як це зробив у вересні.

"Якщо ситуація в економіці відповідатиме нашим прогнозам, ставку буде опущено ще двічі, загалом на 50 б.п. цього року", - сказав Пауелл, додавши, що рішення ФРС залежатимуть від статданих.

Увага трейдерів спрямована на дані про безробіття у США за вересень, які будуть оприлюднені міністерством праці у п'ятницю.

Вартість фунта стерлінгів до долара під час торгів у вівторок опустилася до $1,3321 порівняно з $1,3375 напередодні.

Курс долара до єни становить 143,63 єни проти 143,64 єни на закриття попередньої сесії.

Вартість долара в парі з офшорним юанем збільшилася під час торгів до 7,0267 юаня проти 7,0069 юаня на закриття попередньої сесії.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2476
  0,0277
 0,07
EUR
 1
 45,7106
  0,4433
 0,96

Курс обміну валют на вчора, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0325  0,16 0,38 41,5425  0,02 0,05
EUR 45,7250  0,05 0,11 46,4300  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2600  0,04 0,10 41,2900  0,04 0,10
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес