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Європейські акції переважно зростають на даних про інфляцію в єврозоні
13:39 01.10.2024 |
Фондові індекси найбільших країн Західної Європи переважно зростають на торгах у вівторок, інвестори оцінюють статдані та новини компаній.
Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 за даними на 13.00 кв підвищився на 0,27%, до 524,3 пункту.
Британський індикатор FTSE 100 додає 0,38%, німецький DAX - 0,3%, італійський FTSE MIB - 0,02%. Французький CAC 40 втрачає 0,1%, іспанський IBEX 35 - 0,28%.
Споживчі ціни у єврозоні у вересні збільшилися на 1,8% у річному вираженні - мінімально з квітня 2021 року, йдеться у звіті статистичного управління Європейського союзу, яке представило у вівторок попередні дані.
Інфляція нижче за цільовий показник Європейського центрального банку (ЄЦБ), що становить 2%, зафіксована вперше з червня 2021 року, зазначає MarketWatch. У серпні інфляція у єврозоні становила 2,2%.
Консенсус-прогноз аналітиків, який наводить Trading Economics, передбачав скорочення темпів зростання споживчих цін у регіоні у вересні до 1,9%.
Акції німецької Covestro дорожчають на 3,7% - найсильніше у складі DAX. Нафтова держкомпанія ОАЕ Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC) домовилася про купівлю хімкомпанії у рамках угоди на 14,7 млрд євро.
Ринкова вартість британського порталу нерухомості Rightmove збільшується на 2,2% після новин про те, що австралійська REA Group Ltd., яку контролює News Corp Руперт Мердок, відмовилася від планів його купівлі. Раніше Rightmove відхилила четверту пропозицію REA, яка оцінювала її в 6,2 млрд фунтів стерлінгів ($8,32 млрд).
Anheuser-Busch InBev збільшує капіталізацію на 2,3%. Citigroup Inc. покращив рекомендацію для акцій пивоварного концерну до "купувати" з "нейтральної".
Папери французького виробника товарів класу "люкс" LVMH дешевшають на 1,3% після новин про продаж нею американської Bluestar Alliance бренда вуличного одягу Off-White за неназвану суму.
Британський люксовий бренд Mulberry, що спеціалізується на виробництві ексклюзивних сумок та аксесуарів зі шкіри, скорочує ринкову вартість на 3,2% після відхилення пропозиції про покупку з оцінкою 83 млн фунтів стерлінгів ($110,5 млн) від Frasers Group.
Акції іншої британської компанії - Greggs - дешевшають на 3,8%, незважаючи на позитивну звітність. Мережа пекарень вказала на складну економічну кон'юнктуру для споживачів та невизначеність навколо термінів купівлі землі.
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