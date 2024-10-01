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НБУ встановив довідковий курс гривні - 41,2249 грн/$1
12:36 01.10.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 1 жовтня 2024 року.
|Показник
|30.09.2024
|01.10.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.2177
|41.2249
|0.02
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 1 жовтня - 41,2199 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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