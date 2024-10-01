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АНАЛІТИКА

Ринок акцій Японії зростає майже на 2%, Австралії - знижується на 1%

09:14 01.10.2024 |

Фінанси

 

Ринки акцій Японії та Австралії рухаються різноспрямовано на торгах у вівторок, інвестори оцінюють статдані.

У зв'язку зі святкуванням Дня утворення КНР Шанхайська та Гонконзька фондові біржі у вівторок не працюють. Перший майданчик залишиться закритим аж до 7 жовтня.

У Південній Кореї торги не проводяться у зв'язку із Днем збройних сил.

Значення японського Nikkei 225 зростає на 1,9% після падіння майже на 5% напередодні.

Безробіття в Японії у серпні знизилося до 2,5%, йдеться в опублікованому у вівторок звіті міністерства внутрішніх справ та зв'язку країни. У липні вона становила максимальні за 11 місяців 2,7%. Аналітики прогнозували зниження до 2,6%, за даними Trading Economics.

Число безробітних у країні в серпні скоротилося на 150 тис. і склало мінімальні за сім місяців 1,72 млн осіб. Кількість зайнятих збільшилася на 250 тис. - до рекордних 67,91 млн.

Індекс Танкан, який оцінює рівень довіри до економіки Японії серед великих компаній переробної промисловості, у третьому кварталі не змінився і становив 13 пунктів, як і в попередні три місяці, повідомив Банк Японії. Консенсус-прогноз також не передбачав змін. Показник залишається на максимумі за два роки.

Істотніше за всіх у складі Nikkei 225 додають у ціні паперу Japan Steel Works (+9%).

Ринкова вартість Kawasaki Heavy Industries підвищується на 8,3%, Mitsubishi Heavy Industries - на 7,6%, IHI - на 7%, TDK - на 6,7%.

Ціна паперів Nichirei та Tokyu зменшується на 1,3%, ANA Holdings та Nidec - на 1,2%, Asahi Kasei Corp. - на 1,1%.

Австралійський S&P/ASX 200 втрачає 0,9%.

Капіталізація BHP та Rio Tinto знижується на 3%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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