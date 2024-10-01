S&P 500 піднявся до рекордного максимуму на закритті; короткочасно знизився після слів Пауелла

Індекс S&P 500 досягнув рекордного рівня закриття в понеділок, відновившись після короткого спаду після того, як голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл заявив, що центральний банк США не поспішає з подальшим зниженням відсоткових ставок.

Індекс Dow також показав історичний максимум закриття. Три основні фондові індекси США зафіксували зростання за квартал і за місяць.

Виступаючи на конференції Національної асоціації економіки бізнесу в Нешвіллі, штат Теннессі, Пауелл сказав, що бачить ще два зниження ставок на загальну суму 50 базисних пунктів цього року, якщо економіка розвиватиметься так, як очікується.

«Більшість інвесторів вважають, що всі дії ФРС розписані до кінця року. (Але) я думаю, що ФРС 2024 року може зробити більше, ніж ми думаємо», - сказав Джейк Доллархайд, головний виконавчий директор Longbow Asset Management в Талсі, штат Оклахома.

«Насправді, м'яка посадка може дійсно відбутися».

Раніше цього місяця ФРС розпочала новий цикл пом'якшення, знизивши ставку на 50 базисних пунктів.

Трейдери оцінюють ймовірність зниження ставки на 50 базисних пунктів в листопаді в 35%, в порівнянні з 37% до виступу Пауелла і 53% в п'ятницю, як показав FedWatch Tool від CME Group.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 17,15 пунктів, або на 0,04%, до 42 330,15. S&P 500 виріс на 24,31 пункту, або на 0,42%, до 5 762,48, а Nasdaq Composite - на 69,58 пункту, або на 0,38%, до 18 189,17.

За місяць S&P 500 зріс на 2% і показав найкращий вересень з 2013 року та п'ятий місяць зростання поспіль. За квартал S&P 500 виріс на 5,5%, Nasdaq - на 2,6%, а Dow - на 8,2%.

Індекс S&P 500 поніс втрати після заяв Пауелла, але до закриття торгів відновився. Стратеги кажуть, що активність наприкінці кварталу також могла допомогти ринку наприкінці дня.

«Наприкінці кварталу відбувається імпульсна торгівля і класична вітрина, коли ви купуєте переможців і продаєте тих, хто програв», - сказав Доллархайд.

Квінсі Кросбі, головний глобальний стратег LPL Financial в Шарлотті, штат Північна Кароліна, зазначив, що ФРС матиме набагато більше даних для розгляду перед листопадовим засіданням.

Ключові економічні звіти, які мають бути опубліковані цього тижня, включають заявки на допомогу з безробіття та щомісячні платіжні відомості.

Акції CVS Health зросли на 2,4% після повідомлення про те, що хедж-фонд Glenview Capital Management зустрінеться з топ-менеджерами медичної компанії, щоб запропонувати шляхи покращення операцій.

На Нью-Йоркській фондовій біржі акції, що зростають, переважали над тими, що падають, у співвідношенні 1,06 до 1; на біржі Nasdaq співвідношення 1,00 до 1 було на користь тих, що зростають.

Індекс S&P 500 показав 30 нових 52-тижневих максимумів і два нових мінімуми; індекс Nasdaq Composite зафіксував 82 нових максимуми і 88 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 12,64 млрд. акцій, порівняно з 11,93 млрд. в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.