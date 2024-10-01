Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Обсяг непрацюючих кредитів зменшився до 416 мільярдів, найбільше проблемних боргів – у держбанках

23:38 30.09.2024 |

Фінанси

 

Обсяг непрацюючих кредитів (NPL) в українських банках у серпні зменшився на 0,42 млрд грн і станом на 1 вересня становив 416,52 мільярда гривень.

Частка непрацюючих кредитів у банківському секторі станом зменшилася за місяць на 0,8 відсоткового пункта - 33,1%, повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ).

Левова сума NPL, як і раніше, зосереджена у державних банках - 351,83 млрд грн, у тому числі у "Приватбанку" - 178,8 млрд грн. Загалом у держбанках частка непрацюючих кредитів сягає 46,14% кредитного портфеля, у "Приватбанку" - 57,95%.

"Ключові чинники скорочення частки NPL - подальше нарощення банками обсягів гривневих кредитів високої якості та списання непрацюючих кредитів", - зауважують у НБУ.

Зокрема, обсяг наданих банками кредитів зріс на 27 млрд грн за місяць та 127 млрд грн з початку року.

Нагадаємо, до повномасштабного вторгнення РФ в Україну частка непрацюючих кредитів (NPL) в українських банках стало скорочувалася з 2018 року (з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року), а обсяг кредитів у банках зростав.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: кредит
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2199
  0,0535
 0,13
EUR
 1
 46,1539
  0,1998
 0,43

Курс обміну валют на вчора, 11:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8772  0,01 0,02 41,5232  0,04 0,09
EUR 45,7760  0,02 0,04 46,4588  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2200  0,04 0,10 41,2500  0,05 0,13
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес