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Обсяг непрацюючих кредитів зменшився до 416 мільярдів, найбільше проблемних боргів – у держбанках
23:38 30.09.2024 |
Обсяг непрацюючих кредитів (NPL) в українських банках у серпні зменшився на 0,42 млрд грн і станом на 1 вересня становив 416,52 мільярда гривень.
Частка непрацюючих кредитів у банківському секторі станом зменшилася за місяць на 0,8 відсоткового пункта - 33,1%, повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ).
Левова сума NPL, як і раніше, зосереджена у державних банках - 351,83 млрд грн, у тому числі у "Приватбанку" - 178,8 млрд грн. Загалом у держбанках частка непрацюючих кредитів сягає 46,14% кредитного портфеля, у "Приватбанку" - 57,95%.
"Ключові чинники скорочення частки NPL - подальше нарощення банками обсягів гривневих кредитів високої якості та списання непрацюючих кредитів", - зауважують у НБУ.
Зокрема, обсяг наданих банками кредитів зріс на 27 млрд грн за місяць та 127 млрд грн з початку року.
Нагадаємо, до повномасштабного вторгнення РФ в Україну частка непрацюючих кредитів (NPL) в українських банках стало скорочувалася з 2018 року (з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року), а обсяг кредитів у банках зростав.
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