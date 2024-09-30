Долар США дешевшає до євро і фунта, зміцнюється до єни

Долар США дешевшає до євро і фунта стерлінгів на торгах у понеділок, дорожчає в парі з єною.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,03%, ширший WSJ Dollar Index додає 0,02%.

Увагу трейдерів цього тижня спрямовано на дані про безробіття в США за вересень, які будуть оприлюднені міністерством праці в п'ятницю.

Долар може подешевшати після виходу цих даних, оскільки вони, ймовірно, покажуть зростання безробіття в Штатах у вересні, йдеться в огляді експертів ING. Чутливість ринку до цієї статистики може збільшитися з огляду на те, що Федеральна резервна система (ФРС) посилює фокус саме на ситуацію із зайнятістю, зазначає аналітик ING Франческо Песоле, якого цитує The Wall Street Journal.

"Якщо ми маємо рацію, і звіт покаже зростання безробіття, можна очікувати на ослаблення долара, оскільки впевненість трейдерів у черговому зниженні базової ставки ФРС одразу на 50 базисних пунктів у листопаді або грудні збільшиться", - каже експерт.

Серед інших важливих для валютного ринку звітів - динаміка інфляції в єврозоні за вересень. Ці дані, які будуть опубліковані у вівторок, імовірно, затвердять учасників ринку в думці про те, що Європейський центральний банк (ЄЦБ) знову опустить ключові ставки на жовтневому засіданні, зазначає Песоле.

Звіт Федерального статистичного управління Німеччини (Destatis), оприлюднений у понеділок, засвідчив сповільнення темпів зростання споживчих цін у ФРН, гармонізованих зі стандартами Євросоюзу, у вересні до 1,8% у річному вираженні з серпневих 2%.

Інфляція, розрахована за німецькими стандартами, цього місяця сповільнилася до мінімальних із лютого 2021 року 1,6% із 1,9% у серпні. Таким чином, вона залишається нижчою за цільовий показник ЄЦБ у 2% другий місяць поспіль. Інфляція у сфері послуг сповільнилася у вересні до 3,8% із серпневих 3,9%, базова інфляція (без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв) - до мінімальних із січня 2022 року 2,7% із серпневих 2,8%.

Пара євро/долар за даними на 15:30 кв у понеділок торгується на рівні $1,1189 проти $1,1166 на закриття попередньої сесії.

Вартість фунта стерлінгів до долара збільшилася під час торгів до $1,3392 з $1,3379 напередодні.

Курс долара до єни піднявся до 142,85 єни зі 142,14 єни, пара долар/офшорний юань торгується на рівні 6,9944 юаня проти 6,9832 юаня за підсумками попередньої сесії.