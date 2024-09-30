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Нацкомісія з цінних паперів оновила порядок емісії корпоративних облігацій
15:42 30.09.2024 |
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розробила та затвердила нове Положення про порядок здійснення емісії корпоративних облігацій та їх обігу; документ набуде чинності з 1 листопада 2024 року.
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Нацкомісії.
Зазначається, що нова редакція положення передбачає загальне спрощення вимог до пакету документів, що подаються для реєстрації випуску/звіту до Комісії, а також - визначення та комплексне застосування терміну «корпоративні облігації».
Зокрема, удосконалено процедури емісії цільових корпоративних облігацій, погашення яких здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва; запроваджено механізм заміни емітента корпоративних облігацій.
Важливо, що Положенням запроваджено процедуру емісії "зелених" та інфраструктурних облігацій, наголошують у регуляторі. Покроково описано особливості здійснення емісії таких облігацій та вимоги до емітента.
Серед нових норм - надання можливості емітенту облігацій здійснювати зарахування нерозміщених облігацій на власний емітентський рахунок для подальшого їх відчуження.
Також запроваджується механізм анулювання (часткового анулювання) викуплених або іншим чином набутих облігацій емітентом; можливість випуску забезпечених облігацій.
Документ зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 20 вересня 2024 року. З текстом положення можна ознайомитися за посиланням. https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=22240520
Як повідомлялось, із березня 2024 року в Україні запрацювала нова облікова система часток товариств.
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