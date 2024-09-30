Збереження облікової ставки на колишніх 13% до кінця 2024 р. очікують десять членів КМП НБУ, один очікує її підвищення до 14%

Десять членів комітету монетарної політики (КМП) Національного банку України (НБУ) очікують збереження облікової ставки на колишньому рівні 13% річних до кінця року, лише один їхній колега прогнозує її підвищення до 14% річних, зазначено в оприлюднених у понеділок підсумках дискусії КМП за 18 вересня.

"Учасники дискусії вважають за необхідне утримуватися від зниження ключової ставки на етапі посилення інфляційного тиску. 10 із 11 членів КМП очікують збереження ставки на рівні 13%, щонайменше, до кінця поточного року", - йдеться у пресрелізі центробанку.

Водночас їхній колега з протилежною думкою, який очікує, що облікову ставку доведеться підвищити, аргументує свою думку потребою обмежити ціновий тиск і зберегти контроль за інфляційними очікуваннями.

"Він очікує підвищення облікової ставки принаймні до 14% до кінця року", - передає його позицію Нацбанк.

Проте всі члени КМП зійшлися на тому, що центробанку слід і надалі "тримати руку на пульсі" і гнучко адаптувати монетарну політику в разі відхилення динаміки макроекономічних показників від прогнозу, або змін у балансі ризиків для інфляції, стійкості валютного ринку та економічного розвитку.