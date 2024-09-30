Збереження облікової ставки на рівні 13% підтримали десять членів КМП, один пропонував підвищити її до 13,5% - підсумки дискусії

Переважна більшість - 10 із 11 - членів комітету монетарної політики (КМП) Національного банку України (НБУ) на засіданні 18 вересня підтримали збереження облікової ставки на рівні 13%, водночас один їхній колега пропонував підвищити її до 13,5% річних, ідеться в оприлюднених у понеділок підсумках дискусії КМП.

"Ці учасники дискусії погодилися, що облікова ставка на рівні 13% буде достатньою для збереження можливості населення захистити свої гривневі заощадження від інфляційного знецінення, що є важливим завданням НБУ відповідно до стратегічних документів", - описано в релізі позицію прихильників заощадження ставки.

Згідно з їхньою думкою, це посилюватиме стійкість валютного ринку та сприятиме утриманню помірної інфляції цьогоріч, її розвороту в бік зниження у 2025 році та подальшому сповільненню до цілі 5%.

"Декілька членів КМП зазначили, що з огляду на поточний баланс ризиків для цінової та курсової динаміки вони не вбачають підстав для відновлення циклу зниження облікової ставки у вересні", - зазначено в публікації щодо подальших очікувань членів комітету.

Водночас один із колег висловився за підвищення облікової ставки на 0,5 відсоткових пунктів (в.п.) - до 13,5% річних.

"На його думку, на тлі посилення інфляційного тиску та очікуваного розширення бюджетних стимулів НБУ має діяти більш рішуче у формуванні належної жорсткості монетарних умов", - пояснюється в релізі.

Зазначається, що цей член КМП акцентував увагу на призупиненні зростання вкладень населення у строкові гривневі депозити в місячному вимірі, а також чутливість динаміки зростання портфелів гривневих ОВДП до динаміки обмінного курсу.

Як зазначив регулятор, він вважає, що помірне підвищення облікової ставки не лише б посилило привабливість заощаджень у гривні, а й стало б однозначним сигналом для фінансових ринків щодо пріоритетності цілей НБУ і напряму монетарної політики, і у зв'язку з цим мало б "заспокійливий" вплив на очікування.