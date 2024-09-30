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АНАЛІТИКА

Європейські акції різко знижуються на початку тижня

12:44 30.09.2024 |

Фінанси

 

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи падають у понеділок.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 за даними на 12:07 EET знизився на 0,77%, до 524,02 пункту.

Британський індикатор FTSE 100 втратив 0,56%, німецький DAX - 0,58%, французький CAC 40 - 1,48%. Італійський FTSE MIB та іспанський IBEX 35 знизилися на 1,5% і 0,3% відповідно.

Економіка Великої Британії у другому кварталі 2024 року збільшилася на 0,5% порівняно з попередніми трьома місяцями, ідеться у звіті Національного статистичного управління (ONS), яке представило остаточні дані. Попередні дані зазначали підйом на 0,6%, і опитані Trading Economics аналітики не очікували їх перегляду. Темпи підйому ВВП уповільнилися порівняно з 0,7% у першому кварталі.

Тим часом ціни на житлову нерухомість у Великій Британії у вересні зросли на максимальні з листопада 2022 року 3,2% у річному вираженні, повідомило британське іпотечне товариство Nationwide Building Society. Показник зростає восьмий місяць поспіль, у серпні зростання становило 2,4%.

Споживчі ціни в Італії у вересні збільшилися на 0,7% у річному вираженні, мінімальними темпами з грудня минулого року, після зростання на 1,1% у серпні, за попередніми даними. Аналітики, опитані Trading Economics, очікували підйому на 0,8%.

Попередні дані про вересневу інфляцію в Німеччині будуть відомі пізніше в понеділок, у єврозоні загалом - у вівторок. Акції Stellantis падають на 12,1% і виступають лідером зниження у зведеному європейському індексі. Французько-італійський автовиробник послабив прогноз низки фінансових показників на поточний рік через погіршення ситуації у світовій автомобільній галузі та посилення конкуренції з боку Китаю.

Вільний грошовий потік у промисловому сегменті в поточному році становитиме від мінус 5 млрд євро до мінус 10 млрд євро, очікує компанія. Раніше передбачалося, що показник буде "позитивним". Рентабельність за скоригованим прибутком прогнозується на рівні від 5,5% до 7%, тоді як раніше компанія очікувала, що показник перевищить 10%. Ціна паперів Aston Martin впала на 22%, також після погіршення річного прогнозу.

Капіталізація інших автовиробників Європи також знижується в понеділок. Зокрема котирування акцій Volkswagen опускаються на 2,5%, Mercedes - на 2%, BMW - на 2,1%, Renault - на 6,3%, Volvo - на 4,9%.

Ринкова вартість британського порталу нерухомості Rightmove знижується на 3%. Рада директорів компанії вчетверте відхилила пропозицію про поглинання з боку австралійської REA Group, яка пропонувала за компанію 6,2 млрд фунтів ($8,3 млрд). Після консультацій із акціонерами і переговорів із потенційним покупцем Rightmove визнала цю пропозицію непривабливою і такою, що суттєво недооцінює її бізнес.

Ринкова вартість британського порталу нерухомості Rightmove знижується на 3%. Рада директорів компанії вчетверте відхилила пропозицію про поглинання з боку австралійської REA Group, яка пропонувала за компанію 6,2 млрд фунтів ($8,3 млрд).

Після консультацій з акціонерами і переговорів із потенційним покупцем Rightmove визнала цю пропозицію непривабливою і такою, що суттєво недооцінює її бізнес. Голова її ради директорів Ендрю Фішер закликав REA представити "найкращу і фінальну пропозицію" до 19:00 кч понеділка, коли спливає офіційний термін для її подання за британським законодавством.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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