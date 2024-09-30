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"Наймаючи на роботу людину, яка розумніша за вас, ви показуєте, що все-таки ви розумніші"
Річард Грант
НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,2177 грн/$1
12:37 30.09.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 30 вересня 2024 року.
|Показник
|27.09.2024
|30.09.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.1710
|41.2177
|0.11
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 30 вересня - 41,1664 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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