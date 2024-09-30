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Шанхайський фондовий індекс підскочив на 7%, гонконгський - на 4%, японський втрачає 5%

09:49 30.09.2024 |

Фінанси

 

Ринки акцій найбільших країн Азійсько-Тихоокеанського регіону рухаються різноспрямовано на торгах у понеділок, інвестори оцінюють статдані.

Китайський індекс Shanghai Composite додає 7,2%, гонконгський Hang Seng - 3,6%.

Індекс менеджерів із закупівель (PMI) в обробній промисловості Китаю у вересні зріс до максимальних за п'ять місяців 49,8 пункту порівняно з мінімальними за півроку 49,1 пункту місяцем раніше, повідомило Державне статистичне управління (ДСУ) країни.

Аналітики в середньому прогнозували підвищення до 49,5 пункту, за даними Trading Economics.

Значення індексу вище позначки в 50 пунктів зазначає зростання активності в промисловому секторі, нижче - на ослаблення. Індикатор перебуває нижче цього рівня п'ятий місяць поспіль.

Китайський PMI сфери послуг і будівництва минулого місяця знизився до мінімальних із грудня 2022 року 50 пунктів порівняно з 50,3 пункту в серпні.

Зведений PMI у вересні збільшився до 50,4 пункту (максимум із червня) порівняно з 50,1 пункту попереднього місяця.

Підтримку ринкам продовжують надавати новини про масштабне стимулювання економіки КНР, оголошене минулого тижня.

Список лідерів зростання в складі Hang Seng очолюють папери Alibaba Health Information Technology, що дорожчають на 28,4%.

Ринкова вартість Longfor Group Holdings збільшується на 16,3%, JD Health International - на 13,8%, Zhongsheng Group Holdings - на 12,9%, Hang Lung Properties - на 11,8%.

Водночас акції Henderson Land Development дешевшають на 4,3%, Techtronic Industries - на 4,1%, CK Infrastructure Holdings - на 3,7%, Power Assets Holdings - на 3,2%, Lenovo - на 3,1%.

Значення японського Nikkei 225 падає на 4,8% на тлі несприятливого для експортерів зміцнення єни.

Роздрібний продаж в Японії в серпні збільшився на 2,8% порівняно з тим самим місяцем попереднього року, йдеться у звіті міністерства економіки, торгівлі та промисловості країни.

Темпи зростання підвищилися порівняно з переглянутими липневими 2,7% і виявилися кращими за консенсус-прогноз, який передбачав підйом на 2,3%. Підвищення роздрібного продажу в Японії відзначено за підсумками 29-го місяця поспіль.

Тим часом обсяг промвиробництва в країні минулого місяця скоротився на 3,3% проти попереднього місяця (очікувався спад на 0,9%) і на 4,9% у річному вираженні, згідно з попередніми даними.

Суттєвіше за всіх у складі Nikkei 225 втрачають у ціні папери Isetan Mitsukoshi Holdings (-11,3%).

Ринкова вартість Lasertec знижується на 10,1%, Tokyo Electric Power і Sumitomo Realty & Development - на 9,3%, Mitsubishi Estate - на 8,7%.

Ціна паперів Resona Holdings збільшується на 5,9%, DeNA - на 4,3%, Mizuho Financial Group - на 3,9%, Chiba Bank - на 3,1%, Sumitomo Mitsui Financial Group - на 2,5%.

Значення південнокорейського індексу Kospi зменшується на 1,2%.

Котирування паперів Korean Air Lines знижуються на 0,9%, Hyundai Motor - на 3,3%, Samsung Electronics - на 3,1%.

Ціна акцій Posco зростає на 0,5%.

Австралійський S&P/ASX 200 додає 0,6%.

Капіталізація BHP підвищується на 2,7%, Rio Tinto - на 2%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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