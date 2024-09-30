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АНАЛІТИКА

Ввезення готівкової валюти за 8 міс.–2024 досягло рекордного показника з 2014 р. – $9,9 млрд

07:53 30.09.2024 |

Фінанси

 

Ввезення готівкової валюти в Україну за січень-вересень 2024 року становило $9,89 млрд, що на 80,9% перевищує показник за аналогічний період минулого року і на 4,5% – загальний обсяг завезеної за 2023 рік валюти, свідчить статистика Національного банку України (НБУ).

Згідно з нею, це найвищий показник із 2014 року, коли ввезення готівкової валюти за рік становило $12,43 млрд.

Зокрема, за серпень банки ввезли в Україну $1,09 млрд в еквіваленті, що, зі свого боку, менше, ніж $1,31 млрд у липні, $1,33 млрд у червні та $1,18 млрд у травні.

За даними статистики, на долари США і євро припало 77,5% і 22,5% усієї ввезеної готівкової валюти в серпні відповідно.

Водночас поставки доларів знизилися з $960,8 млн у липні до $840,8 млн у серпні, тоді як ввезення євро знизилося другий місяць поспіль: з $348,7 млн у липні до $243,9 млн у серпні.

Як повідомлялося, від початку 2024 року долар за офіційним курсом подорожчав на 8,3%, або на 3,16 грн - до 41,1664 грн/$, а з моменту переходу Нацбанку 3 жовтня 2023 року в режим керованої гнучкості - на 12,6%, або на 4,60 грн.

Тим часом готівковий долар із початку поточного року подорожчав на близько 2,72 грн у купівлі - до 41,47 грн/$, і на близько 2,1 грн у продажу - до 41,52 грн/$.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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