Ієна стабілізується, долар падає, оскільки Китай прагне стимулів

Стрімке зростання єни стабілізувалося в понеділок, коли новий прем'єр-міністр Японії заявив, що монетарна політика повинна залишатися м'якою, в той час як долар знизився проти сировинних валют на тлі очікувань інвесторів щодо повороту в економіці Китаю.

Японська єна підскочила в п'ятницю, коли Сігеру Ісіба, колишній міністр оборони і колишній критик агресивної легкої політики, став лідером правлячої Ліберально-демократичної партії, яка контролює парламент і проголосує за його обрання на посаду президента.

Курс єни знизився приблизно на 0,4% до 142,75 за долар після стрибка на 1,8% у п'ятницю. Ісіба сказав в інтерв'ю громадському мовнику NHK, що з точки зору уряду, політика повинна залишатися пристосовницькою як тенденція, враховуючи поточні економічні умови.

Аналітики кажуть, що цього було достатньо, щоб призупинити різке зростання єни після його перемоги, і що ймовірність дострокових виборів у найближчі місяці - на що Ісіба натякнув у неділю - може чинити тиск на єну принаймні в короткостроковій перспективі.

«Вибори фактично виводять Банк Японії з рівняння, що був до грудня... незначний негативний вплив на єну», - сказав Рей Етрілл, керівник відділу валютної стратегії Національного банку Австралії.

У той же час євро був стабільний на рівні $ 1,1172, а фунт стерлінгів торгувався на рівні $ 1,3381, а ринки очікують на дані по зайнятості в США в п'ятницю як на наступний важливий показник, який може вплинути на темпи зниження процентних ставок в США.

Також з нетерпінням чекають на європейські дані по інфляції у вівторок і китайські дані, які вийдуть пізніше в понеділок.

Австралійський і новозеландський долари торгуються біля максимумів 2024 року, яких вони досягли в п'ятницю, оскільки зниження ставок і очікування фіскальної підтримки в Китаї породили надії на поліпшення ситуації в економіці, що сповільнюється.

Австралійський долар виріс на 0,3% до $0,6920 після того, як у п'ятницю досяг 20-місячного максимуму в $0,6937. Новозеландський долар виріс на 0,3% до $0,6360 після того, як у п'ятницю досяг найвищого рівня з грудня.

Минулого тижня сприятливий показник інфляції від ФРС США показав, що інфляція за 12 місяців до серпня склала досить м'які 2,2%, що призвело до зниження прибутковості американських облігацій і курсу долара.

«Тенденція на наступний рік або близько того полягає в тому, що долар знизиться», - сказав стратег Австралійського банку Співдружності Джо Капурсо.

«Інфляція під контролем. Процентні ставки знижуються, і це добре для глобальних економічних перспектив, добре для прийняття ризиків і добре для сировинних валют, таких як австралійський долар».

Минулого тижня низка стимулюючих заходів Пекіна призвела до зростання китайського юаня, навіть незважаючи на зниження процентних ставок, оскільки інвестори вкладали кошти в китайські акції, які показали найкращий тиждень за останнє десятиліття. У п'ятницю юань подолав психологічну позначку 7 за долар на офшорних торгах і востаннє був на рівні 6,9761 напередодні відкриття материкового ринку.