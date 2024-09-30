Dow закрився на рекордно високому рівні, оскільки звіт про стриману інфляцію також підняв акції з малою капіталізацією

Промисловий індекс Доу-Джонса закрився на рекордно високому рівні, оскільки звіт про стриману інфляцію розпалив надії на подальше зниження ставок Федеральної резервної системи, що також сприяло зростанню акцій компаній з невеликою капіталізацією і дозволило трьом основним індексам Волл-стріт зафіксувати тижневий приріст.

Насичений технологіями Nasdaq знизився протягом дня, в той час як S&P 500 знизився лише трошки, але обидва індекси залишилися близькими до нещодавніх рекордних максимумів.

«Ринок на даний момент ... в значній мірі розраховує на м'яку посадку, і розраховує на те, що ми перемогли інфляцію, і що ФРС зможе знизити ставки, не завдаючи великої шкоди економіці», - сказала Ліз Янг Томас, глава інвестиційної стратегії SoFi в Нью-Йорку.

Міністерство торгівлі повідомило про помірне зростання споживчих витрат, в той час як інфляційний тиск продовжує слабшати. Окремо, згідно з опитуванням Reuters, останній вересневий індекс споживчих настроїв Мічиганського університету склав 70,1, перевершивши очікування економістів на рівні 69,3.

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 137,89 пунктів, або на 0,33%, до 42 313,00, S&P 500 втратив 7,20 пунктів, або 0,13%, до 5 738,17, а Nasdaq Composite втратив 70,70 пунктів, або 0,39%, до 18 119,59.

Індекс Russell 2000, який відслідковує акції невеликих компаній, що мають кращі показники в умовах низьких ставок, зріс на 0,67% до тижневого максимуму.

Акції Nvidia впали на 2,17%, посиливши тиск на технологічний індекс Nasdaq.

Інвестори зараз трохи схиляються до зниження ставки на 50 базисних пунктів на наступному засіданні ФРС з ймовірністю 52,1%, згідно з FedWatch Tool від CME Group.

Ослаблення цінового тиску змусило ФРС знизити ставки на 50 б.п. минулого тижня. Тепер увага буде прикута до безлічі звітів по ринку праці, які вийдуть наступного тижня.

Серед окремих акцій Bristol-Myers Squibb додали 1,58% після того, як FDA США схвалила його ліки від шизофренії.

Costco Wholesale втратила 1,76% після того, як опублікувала невтішні дані про доходи в четвертому кварталі.

Акції китайських компаній, що котируються на американських біржах, таких як Alibaba, зросли на 2,15%, PDD Holdings - на 4,67%, а NetEase - на 2,65% після того, як центральний банк Китаю знизив процентні ставки і влив ліквідність у банківську систему.

Оптимізм поширився і на гірничодобувні компанії: акції Arcadium зросли на 2,13%, а акції BHP, що котируються на біржі США, також додали 1,81%.

На Нью-Йоркській фондовій біржі акції, що зростають, переважали акції, що падають, у співвідношенні 1,82 до 1. На Нью-Йоркській фондовій біржі було зафіксовано 605 нових максимумів та 31 новий мінімум.

Індекс S&P 500 показав 42 нових 52-тижневих максимуми і не зафіксував жодного нового мінімуму, тоді як Nasdaq Composite зафіксував 74 нових максимуми і 65 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 11,50 мільярдів акцій, порівняно з 11,87 мільярдів в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.