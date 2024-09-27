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АНАЛІТИКА

Фінкомпанії у II кв.-2024 збільшили видачу кредитів на 36,3% до II кв. 2023 р. - НБУ

22:48 27.09.2024 |

Фінанси

 

Фінансові компанії за квітень-червень 2024 року видали кредитів на 36,3%, або на 8,6 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року - 32,3 млрд грн, свідчать дані Національного банку України (НБУ) .

Зазначається, що показник за другий квартал цього року перевищив довоєнний показник за другий квартал 2021 року на 10,9%.

Згідно з оприлюдненою Нацбанком статистикою, як фізособи, так і бізнес почали надавати перевагу більш "довгим" кредитам. Зокрема, обсяг кредитів населенню строком до 31 дня скоротився більш ніж удвічі - до 16% у загальній структурі виданих фізособам позик, частка кредитів від одного до трьох місяців зменшилася більш як триразово - до 6%, тоді як частка позик терміном від трьох місяців. і до року, навпаки, зросла з 42 до 55%.

Частки кредитів населенню від року до двох років та понад три роки "підскочили" з 1% до 10% та з 2% до 13%, відповідно. При цьому частка позик терміном від двох до трьох років скоротилася з 1% у другому кварталі минулого року до 0%.

Загалом обсяг наданих фінкомпаніями послуг у другому кварталі цього року зріс відносно другого кварталу минулого року та за всіма іншими напрямами, а саме: гарантії - у 25 разів, до 5 млрд грн, факторинг - на 1,3%, до 16 млрд грн та фінансовий лізинг - на 5,4%, до 5,9 млрд грн.

Обсяг надання гарантій вийшов на такий рівень уперше з початку повномасштабного вторгнення, навіть перевищивши на 9% показник другого кварталу довоєнного 2021 року.

За даними НБУ, за шість місяців цього року фінансові компанії отримали 5,8 млрд грн чистого прибутку. Прибутковими були близько 80% з них, майже половину всього прибутку сегмента забезпечила державне "Укрфінжитло", оператор програми "Оселя". Регулятор уточнив, що основні доходи компанії формуються із відсоткових виплат за ОВДП у капіталі.

До п'ятірки лідерів, згідно зі статистикою, також увійшли: ТОВ "ОТП Лізинг" (237,4 млн грн), ТОВ "ФК "Альфа-Інвест Груп" (182,8 млн грн), ТОВ "ФК "Є Гроші" (162, 9 млн грн) та ТОВ "Авентус Україна" (126,2 млн грн).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: кредит
 

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