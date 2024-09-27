НКЦПФР дозволила поєднувати профдіяльність на ринках капіталу та організованих товарних ринках з іншими видами діяльності

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) дозволила поєднувати професійну діяльність на ринках капіталу та організованих товарних ринках з іншими видами діяльності.

Згідно з постановою НКЦПФР, оприлюдненою на її сайті, дозволяється поєднувати професійну діяльність на ринках капіталу (крім професійної діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів) із діяльністю з надання інформаційних послуг на ринках капіталу та організованих товарних ринках.

Професійну діяльність на ринках капіталу: діяльність з організації торгівлі фінінструментами можна поєднувати з професійною діяльністю на організованих товарних ринках; профдіяльність на організованих товарних ринках дозволяється об'єднувати з діяльністю на ринках капіталу, діяльністю з організації торгівлі фінінструментами, професійною діяльністю на ринках капіталу та кліринговою діяльністю з визначення зобов'язань.

Комісія також дозволила об'єднувати профдіяльність Центрального депозитарію з діяльністю із забезпечення функціонування облікової системи частин товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю, а також діяльністю з виконання функцій утримувача та адміністратора Реєстру аграрних нот.

Крім того, діяльність з торгівлі фінінструментами дозволяється поєднувати з банківською діяльністю, а діяльність з управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення правочинів з нерухомістю - з банківською діяльністю.

Дозволяється також поєднувати діяльність з управління активами інституційних інвесторів, а саме діяльність з управління іпотечним покриттям з банківською діяльністю.