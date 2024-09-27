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Долар США зміцнюється до євро та фунта, єна дорожчає на результатах виборів
16:52 27.09.2024 |
Долар США зміцнюється щодо євро та фунта стерлінгів на торгах у п'ятницю, дешевшає в парі з єною на новини про те, що прем'єр-міністром Японії стане Сігеру Ісіба.
Ісіба обійшов іншого претендента на посаду прем'єра - Санае Такаїті, який висловлювався за збереження м'якої грошово-кредитної політики Банком Японії.
"Перемога Ісіби на виборах, ймовірно, підтримає очікування підйому ставки японським ЦБ і курс єни, оскільки він дотримується більш "яструбиних" поглядів на грошово-кредитну політику", - зазначає аналітик Commonwealth Bank of Australia Джозеф Капурзо, якого цитує The Wall Street Journal.
Курс долара доєни за даними на 15:05 кв у п'ятницю опустився до 143,05 єни із 144,81 єни на закриття попередньої сесії.
Увага трейдерів спрямована на звіт про доходи та витрати американців за серпень, який включає ключовий показник інфляції, що відстежується Федеральною резервною системою (ФРС). Мінторг США оприлюднить ці дані у п'ятницю о 15.30 кв.
Консенсус-прогноз експертів, який наводить Trading Economics, передбачає прискорення зростання індикатора базової інфляції PCE Core (не враховує вартість продуктів харчування та енергоресурсів) у серпні до 2,7% у річному вираженні з липневих 2,6%.
Індекс DXY, що розраховується, показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,06%, ширший WSJ Dollar Index - 0,17%.
Пара євро/долар торгується на рівні $1,1162 проти $1,1178 на закриття попередньої сесії.
Оцінка ринком ймовірності зниження ключових процентних ставок Європейським центральним банком (ЄЦБ) на жовтневому засіданні зросла після виходу даних про різке уповільнення інфляції у Франції та Іспанії. Трейдери тепер убачать приблизно 80% шанс зменшення ставок ЄЦБ на 25 базисних пунктів за підсумками засідання 17 жовтня, за даними Bloomberg.
Як повідомлялося, споживчі ціни у Франції, гармонізовані зі стандартами ЄС, у вересні зросли на 1,5% у річному вираженні після зростання на 2,2% у серпні. В Іспанії, за попередніми даними, інфляція сповільнилася до мінімальних з червня 2023 1,7% порівняно з 2,4% у серпні.
Вартість фунта стерлінгів до долара опустилася під час торгів до $1,3389 з $1,3415 напередодні.
Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 6,9861 юаня проти 6,9723 юаня за підсумками попередньої сесії.
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