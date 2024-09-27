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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,1710 грн/$1
12:44 27.09.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 27 вересня 2024 року.
|Показник
|26.09.2024
|27.09.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.2432
|41.1710
|-0.175
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 27 вересня - 41,2085 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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