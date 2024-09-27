НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,1710 грн/$1

За підсумками тестування iPhone 16 Pro Max отримав середній бал 157: 157 за фото, 80 за боке, 142 за зум і 159 за відео. Результат у 157 балів свідчить про те, що iPhone 16 Pro Max - один із топових, але все ж не найкращий камерофон на сучасному ринку.