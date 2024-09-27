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Фондові індекси Азії зростають за винятком південнокорейського Kospi

09:16 27.09.2024 |

Фінанси

 

Фондові індекси найбільших країн Азії зростають під час торгів у п'ятницю, винятком виступає тільки південнокорейський ринок акцій.

Народний банк Китаю з 27 вересня знизив норму резервних вимог (RRR) для банків на 0,5 процентного пункту. У результаті середньозважений показник опустився до найнижчого рівня щонайменше з 2020 року - 6,6%.

Скорочення RRR дасть змогу спрямувати на ринок ліквідність у розмірі 1 трлн юанів ($142 млрд).

Крім того, з п'ятниці процентна ставка за семиденними операціями зворотного РЕПО знижується до 1,5% з 1,7% річних.

Китайський індекс Shanghai Composite до 8:31 кч підскочив на 2,7%. Гонконгський Hang Seng злетів на 2,4% і досяг максимуму за чотири місяці.

До числа лідерів підйому на Гонконгській фондовій біржі входять акції біотехнологічних компаній WuXi AppTec і Wuxi Biologics, що подорожчали на 24,3% і 17,2% відповідно.

Також сильно збільшилася вартість девелоперів New World Development і Longfor Group - на 20,3% і 14,8% відповідно, виробника молочної продукції China Mengniu Dairy - на 17,4%, туристичного сайту Trip.com Group - на 12,7%, оператора казино Sands China - на 12,5%.

Ціна паперів інтернет-компанії Tencent і Baidu Inc. піднялася на 2,5% і 5,8% відповідно, нафтової PetroChina Co. - на 2,2%, виробника споживчої електроніки Xiaomi - на 2,8%, автомобільної Li Auto - на 1,2%.

При цьому знижуються котирування акцій банків, зокрема China Construction Bank - на 3,9%, Industrial & Commercial Bank of China - на 3,3%, Bank of China - на 2,6%.

Значення японського індексу Nikkei 225 до 8:27 кв підвищилося на 1,7%. Локомотивами підвищення є акції технологічних компаній, зокрема Lasertec Corp. (+8%), Tokyo Electron (+6,8%), Advantest (+4,1%), Socionext Inc. (+3%), Renesas Electronics (+3,8%).

Також дорожчають акції Shiseido (+6,4%), Sumitomo Metal Mining (+5,2%), Fanuc (+6,7%), Sony (+0,9%), Toyota Motor (+1,8%) і Nissan Motor (+4,3%).

Південнокорейський Kospi до 8:27 EET знизився на 0,5%. Ціна акцій Hitron Systems Inc., що опікується системами безпеки, впала на 9,9% і показує найзначніше зниження серед компонентів індексу.

Також дешевшають папери представників медичної сфери Samsung Biologics (-5,3%), Celltrion (-3,2%) і Alteogen (-1,9%).

Тим часом вартість одного з найбільших у світі виробників чипів і споживчої електроніки Samsung Electronics зросла на 0,7%, ще одного чипмейкера SK Hynix - на 2,7%.Австралійський індекс S&P/ASX 200 збільшився на 0,2%. При цьому капіталізація найбільших гірничодобувних компаній світу BHP і Rio Tinto підвищилася на 3,2% і 3% відповідно.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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