Волл-стріт закрилася зростанням на сильних економічних даних США

S&P 500 показав рекордно високе закриття, а Dow і Nasdaq виросли в четвер, оскільки акції Micron Technology ринули вгору, а сильний звіт про кількість заявок на допомогу з безробіття в США зменшив занепокоєння на ринку праці.

Акції Micron Technology виросли на 15,78% після того, як виробник мікросхем пам'яті спрогнозував виручку в першому кварталі вище очікувань, підкресливши високий попит на мікросхеми пам'яті, що використовуються в обчисленнях штучного інтелекту.

Більш широкий індекс Філадельфійської фондової біржі SE Semiconductor додав 3,77%, оскільки більшість акцій виробників мікросхем зросли.

Низка сильних економічних даних США послабила побоювання, що Федеральна резервна система може агресивно знижувати ставки, щоб стримати будь-яке уповільнення.

Щотижневі заявки на допомогу з безробіття впали більше, ніж очікувалося, що свідчить про стабільний ринок праці, а остаточне значення валового внутрішнього продукту підтвердило, що у другому кварталі економіка зросла на 3%.

«Це (показник ВВП) лише підсилює той міцний фон економічного зростання, який ми спостерігаємо», - сказав Майк Діксон, керівник дослідницького відділу Horizon Investments в Шарлотті, Північна Кароліна.

Індекс S&P 500 закрився вище на 23,11 пункти, або 0,40%, на позначці 5 745,37, після того, як піднявся до рекордного внутрішньоденного максимуму в 5 767,37.

Промисловий індекс Доу-Джонса виріс на 260,36 пунктів, або на 0,62%, до 42 175,11. Nasdaq Composite виріс на 108,09 пунктів, або на 0,60%, до 18 190,29.

Сім з 11 секторів S&P 500 зросли, на чолі з сировинним сектором, який піднявся на 1,97%.

Цього року S&P 500 та Dow досягли кількох рекордних максимумів, в той час як технологічному Nasdaq не вистачило близько 2% для досягнення власного рубежу. Зростанню ринків сприяв оптимізм навколо штучного інтелекту та очікування зниження процентних ставок.

Ціни на метали отримали поштовх після того, як Китай пообіцяв розгорнути «необхідні фіскальні витрати». Ціни на мідь, такі як Freeport-McMoRan, зросли на 7,45%, а ціни на літій, включаючи Albemarle і Arcadium, додали 9,92%.

«Історія, що рухає ринок, абсолютно пов'язана зі стимулюванням Китаю і оголошенням про підтримку, яку уряд готовий надати, щоб допомогти просто зміцнити здоров'я споживачів там (і) зменшити тиск на ринок нерухомості», - додав Діксон.

Водночас, акції енергетичних компаній втратили 2%, слідуючи за цінами на нафту, які знизилися на очікуваннях збільшення пропозиції з боку Організації країн-експортерів нафти.

Індекс Russell 2000, що відслідковує акції компаній з малою капіталізацією, випередив більш широкий ринок, збільшившись на 0,62%.

Пізно в середу голова ФРС Адріана Куглер заявила, що вона «рішуче підтримує» рішення центрального банку почати пом'якшення монетарної політики.

Інвестори коливалися між зниженням ставки на 25 і 50 базисних пунктів з моменту початку циклу пом'якшення ФРС, причому ставки на користь більшого зниження зараз зросли з 38,8% тиждень тому, як показав FedWatch Tool від CME Group.

Китайські компанії, акції яких котируються на біржах США, такі як Li Auto зросли на 7,13%, PDD Holdings - на 13,28%, а Alibaba - на 10,08%.

Акції Wells Fargo зросли на 5,19% після повідомлення про те, що банківський гігант направив до ФРС запит на зняття обмежень щодо максимального розміру активів.

Southwest Airlines зросли на 5,42% після того, як перевізник підвищив прогноз доходів на третій квартал, а Accenture - на 5,57% після того, як постачальник ІТ-послуг спрогнозував річний дохід, що перевищив очікування.

На Нью-Йоркській фондовій біржі акції, що зростають, переважали акції, що падають, у співвідношенні 1,94 до 1. На Нью-Йоркській фондовій біржі було зафіксовано 626 нових максимумів і 71 новий мінімум.

Індекс S&P 500 показав 50 нових 52-тижневих максимумів і два нових мінімуми, а Nasdaq Composite зафіксував 95 нових максимумів і 94 нових мінімуми.

Обсяг торгів на американських біржах склав 12,46 мільярдів акцій, порівняно з 11,82 мільярдами в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.