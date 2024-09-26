Фінансові новини
- |
- 26.09.24
- |
- 16:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Долар США дешевшає до євро та фунта перед публікацією статданих, виступом Пауелла
16:14 26.09.2024 |
Долар США дешевшає до євро, єни та фунта стерлінгів на торгах у четвер.
Ринок чекає на публікацію остаточних даних про динаміку американського ВВП за другий квартал, а також виступи голови Федеральної резервної системи (ФРС) Джерома Пауелла на конференції з ринку казначейських облігацій США. На заході також виступить низка інших представників ФРС.
Ринок чекає від керівників американського ЦБ додаткових сигналів щодо їхніх планів щодо пом'якшення грошово-кредитної політики, зазначає аналітик ING Франческо Песоле, слова якого наводить газета The Wall Street Journal.
Індекс DXY, що розраховується ICE і показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, ієна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,07%, ширший WSJ Dollar Index - 0,34%.
Пара євро/долар за даними на 15:05 EET торгується на рівні $1,1158 проти $1,1134 на закриття попередньої сесії.
Вартість фунта стерлінгів до долара збільшилася в ході торгів до $1,3370 проти $1,3324 напередодні.
Курс долара до ієни опустився в ході торгів до 144,13 єни із 144,75 єни на закриття попередньої сесії.
Офшорний юань зміцнюється в парі з доларом завдяки інформації про додаткові економічні стимули, які приймає влада КНР. За даними ЗМІ, ці заходи включають підтримку банків для розширення їх можливостей щодо кредитування.
Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 6,9943 юаня проти 7,0328 юаня за підсумками попередньої сесії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Байден доручив розширити навчання українських пілотів для F-16 і у 2025 р. підготувати ще 18 пілотів
ТОП-НОВИНИ
|Байден оголосив про майже $8 млрд на зброю для України включно з авіабомбами JSOW і Patriot
|План перемоги України «не вразив» адміністрацію Байдена, - WSJ
|Понад 30 країн і ЄС ухвалили декларацію щодо відновлення та реконструкції України
|США виділили Україні новий пакет допомоги на 375 млн доларів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Долар США дешевшає до євро та фунта перед публікацією статданих, виступом Пауелла
|Сума вкладів українців у банках сягнула 1,3 млрд: половина належить менше 1% вкладників
|Страховики України в першому півріччі збільшили збір чистих премій на 4,6%, чисті виплати на 17,4% - НБУ
|Валові премії non-life страховиків України в I півріччі збільшилися на 12%, life СК скоротилися на 3% - НБУ
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,2432 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 26.09.24
|Ціни на золото стабілізувалися біля рекордних максимумів напередодні виступу Пауелла, в центрі уваги - зміни процентної ставки
Бізнес
|Google розширює функціонал свого менеджера паролів: ключі доступу тепер на всіх платформах
|У США планують заборонити китайське та російське програмне забезпечення в авто - Reuters
|Південна Корея запустила розробку власних чипів для оборонних систем
|Samsung розширює лінійку Galaxy Ring: тепер буде доступно 11 розмірів
|Microsoft хоче запустити АЕС для живлення штучного інтелекту
|Qualcomm звернувся до Intel з приводу можливості придбати компанію
|Xiaomi вийшла на друге місце у світі за продажами смартфонів, обігнавши Apple