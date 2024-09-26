Долар США дешевшає до євро та фунта перед публікацією статданих, виступом Пауелла

Долар США дешевшає до євро, єни та фунта стерлінгів на торгах у четвер.

Ринок чекає на публікацію остаточних даних про динаміку американського ВВП за другий квартал, а також виступи голови Федеральної резервної системи (ФРС) Джерома Пауелла на конференції з ринку казначейських облігацій США. На заході також виступить низка інших представників ФРС.

Ринок чекає від керівників американського ЦБ додаткових сигналів щодо їхніх планів щодо пом'якшення грошово-кредитної політики, зазначає аналітик ING Франческо Песоле, слова якого наводить газета The Wall Street Journal.

Індекс DXY, що розраховується ICE і показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, ієна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,07%, ширший WSJ Dollar Index - 0,34%.

Пара євро/долар за даними на 15:05 EET торгується на рівні $1,1158 проти $1,1134 на закриття попередньої сесії.

Вартість фунта стерлінгів до долара збільшилася в ході торгів до $1,3370 проти $1,3324 напередодні.

Курс долара до ієни опустився в ході торгів до 144,13 єни із 144,75 єни на закриття попередньої сесії.

Офшорний юань зміцнюється в парі з доларом завдяки інформації про додаткові економічні стимули, які приймає влада КНР. За даними ЗМІ, ці заходи включають підтримку банків для розширення їх можливостей щодо кредитування.

Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 6,9943 юаня проти 7,0328 юаня за підсумками попередньої сесії.