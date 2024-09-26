Сума вкладів українців у банках сягнула 1,3 млрд: половина належить менше 1% вкладників

Загальна сума вкладів фізичних осіб, включаючи ФОП, у банках України склала 1,3 млрд грн станом на 1 вересня 2024 року, що на 12,5 млрд грн більше показника попереднього місяця.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Згідно з повідомленням, від початку 2024 року загальний приріст вкладів громадян склав 66,2 млрд грн, з яких 29,2 млрд грн - реальне зростання (без врахування переоцінки гривневого еквіваленту валютних вкладів).

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок вересня:

* вклади у національній валюті - 835,4 млрд грн (+6,3 млрд грн за серпень);

* вклади в іноземній валюті - 465,6 млрд грн (+6,2 млрд грн за серпень).

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 вересня 2024 року становила 3,2%, а в структурі суми вкладів - 11,1%. Сума їх вкладів склала 143,9 млрд грн (за серпень поточного року збільшення склало 2,9 млрд грн).

Більш ніж половина (56,8%) вкладників зберігають у банках від 10 до 200 000 грн.

Вклади на суму понад 600 тисяч гривень мають 0,5% вкладників. Водночас, за сумою їм належить майже половина усіх коштів у банках.