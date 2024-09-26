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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,2432 грн/$1
12:41 26.09.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 26 вересня 2024 року.
|Показник
|25.09.2024
|26.09.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.3083
|41.2432
|-0.16
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 26 вересня - 41,2647 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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