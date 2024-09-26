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Ціни на золото стабілізувалися біля рекордних максимумів напередодні виступу Пауелла, в центрі уваги - зміни процентної ставки
08:54 26.09.2024 |
Ціни на золото стабілізувалися на азіатських торгах в четвер, залишаючись близькими до рекордних максимумів, оскільки основна увага прикута до майбутнього виступу голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, а також до ключових економічних показників США.
Серед промислових металів, ціни на мідь стабілізувалися після недавнього зростання до двомісячних максимумів, оскільки настрої щодо додаткових заходів стимулювання в Китаї, найбільшому імпортері, охололи.
На ринки металів тиснув нічний відскок долара, який піднявся з більш ніж річних мінімумів на тлі постійних спекуляцій про те, як ФРС буде знижувати ставки після їх зниження на 50 базисних пунктів минулого тижня.
Спотове золото о 06:18 EET подорожчало на 0,2% до 2661,78 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на золото з терміном дії в грудні стабілізувалися на рівні 2685,0 доларів за унцію. У середу спотові ціни ненадовго досягли рекордної позначки в $2 670,52.
Жовтий метал залишився біля нещодавніх максимумів, а основна увага прикута до виступу Пауелла, який має відбутися сьогодні.
Виступ Пауелла відбудеться після того, як цього тижня кілька чиновників ФРС заявили, що вони підтримують значне зниження ставок центрального банку, яке відбулося минулого тижня. Але вони дали змішані сигнали щодо того, як банк планує знижувати ставки далі.
Інші чиновники ФРС також мають виступити найближчими днями.
Зниження центральним банком ставки на 50 б.п. знаменує початок циклу пом'якшення, в рамках якого аналітики Citi очікують зниження ставок на 125 б.п. до кінця року. Але ФРС сигналізувала, що її підхід до подальшого пом'якшення значною мірою базуватиметься на даних.
З цією метою пізніше в четвер будуть опубліковані переглянуті дані по валовому внутрішньому продукту за другий квартал, а також щотижневі дані по заявкам на допомогу з безробіття. Дані по індексу цін PCE - ключовому показнику інфляції для ФРС - будуть опубліковані в п'ятницю.
Інші дорогоцінні метали виросли в четвер. Ф'ючерси на платину виросли на 0,6% до $997,85 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,5% до $32,188 за унцію.
Серед промислових металів ціни на мідь стабілізувалися після зростання до двомісячних максимумів на оптимізмі з приводу нових стимулюючих заходів з боку Китаю, найбільшого імпортера.
Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,1% до $9 800,50 за тонну, а місячні ф'ючерси на мідь стабілізувалися на рівні $4,48553 за фунт.
Обидва контракти різко зросли після того, як цього тижня Китай оприлюднив додаткові заходи стимулювання, включаючи зниження на 50 б.п. вимог до банківських резервів, а також зниження іпотечних ставок.
Але аналітики стверджують, що Пекін повинен зробити більше для підтримки зростання, особливо на фіскальному фронті.
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