Акції в Азії зростають на тлі оптимізму в Китаї; технологічні компанії слідують за ралі в США

Більшість азіатських акцій виросли в четвер на тлі стійкого оптимізму щодо заходів стимулювання в Китаї, в той час як акції технологічних компаній, особливо виробників мікросхем, зросли на тлі високих прибутків американського аналога Micron.

Регіональні ринки відійшли від слабкої нічної сесії на Волл-стріт, де американські фондові індекси впали з рекордних максимумів на тлі очікування нових сигналів від Федеральної резервної системи.

Але ф'ючерси на Волл-стріт виросли на азіатських торгах завдяки зростанню в секторі технологій і виробників мікросхем. Micron Technology Inc очолила цей ріст після того, як виробник мікросхем пам'яті отримав високі прибутки від попиту на штучний інтелект.

Цього тижня основна увага прикута до майбутнього виступу голови ФРС Джерома Пауелла, а також до даних по індексу цін PCE - ключового показника інфляції для ФРС.

Технологічні індекси показали найкращі результати в Азії: південнокорейський KOSPI виріс на 2,1%, в той час як японські індекси Nikkei 225 і TOPIX зросли на 2,4% і 1,8% відповідно.

Південнокорейський постачальник мікросхем пам'яті SK Hynix Inc піднявся майже на 9% слідом за Micron, в той час як фірма також почала масове виробництво своїх найсучасніших мікросхем пам'яті з високою пропускною здатністю, які є ключовим компонентом для розвитку ШІ.

Японські Advantest Corp. і Tokyo Electron Ltd. зросли на 4,7% і 6,7% відповідно, а тайванська TSMC подорожчала на 1%.

Позитивні прибутки компанії Micron, яка також представила гарний прогноз, посилили думку про те, що торгівля ШІ залишається в грі, і що виробники мікросхем, ймовірно, продовжать отримувати вигоду від високого попиту на ШІ.

Ця думка спричинила широкі покупки в технологічному секторі, причому не лише виробники мікросхем, але й інші сектори також набирають обертів.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite виросли на 0,6% кожен, продовживши зростання сьому сесію поспіль, оскільки вони відскочили від семимісячних мінімумів, досягнутих у вересні.

Гонконгський індекс Hang Seng додав 1,5%, також завдяки зростанню акцій важких технологічних компаній.

Китайські ринки були на підйомі цього тижня після того, як Пекін оголосив про низку ключових стимулюючих заходів, включаючи скорочення банківських резервних вимог, а також зниження іпотечних ставок.

Місцеві ринки виграли від активної купівлі акцій за низькими цінами після того, як вони відставали від світових аналогів щонайменше на два роки на тлі постійних побоювань щодо сповільнення китайської економіки.

Але, незважаючи на посилення стимулів, аналітики кажуть, що Пекіну потрібно робити більше для підтримки зростання, особливо на фіскальному фронті.

Більш широкі азіатські ринки зросли. Австралійський ASX 200 виріс на 0,9%, наблизившись до рекордних максимумів на тлі оптимізму щодо Китаю, який є ключовим торговельним партнером країни.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 продемонстрували сильне відкриття після того, як індекс досяг рекордного максимуму вище 26 000 пунктів, подолавши ключовий рівень опору.