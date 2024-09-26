Долар зміцнився після різкого відскоку в очікуванні виступу спікерів ФРС

Долар зміцнився в четвер після найсильнішого зростання з початку червня, оскільки трейдери очікують на сьогодняшні виступи ключових політиків Федеральної резервної системи, щоб отримати підказки щодо темпів зниження процентних ставок.

Американська валюта сильно відскочила за ніч з більш ніж річного мінімуму по відношенню до євро і 2,5-річного мінімуму по відношенню до фунта стерлінгів.

Хоча очевидного каталізатора для відскоку не було, інвестори, схоже, мали більш витончений погляд на те, наскільки агресивним буде майбутнє зниження ставок у США, оскільки спікери ФРС цього тижня не представили єдиного погляду на подальші кроки.

У середу голова ФРС Адріана Куглер заявила, що вона «рішуче підтримує» рішення знизити ставки на півпункту на початку цього місяця, щоб розпочати цикл пом'якшення, але не говорила про свої уподобання щодо темпів подальшого зниження ставок.

Раніше цього тижня президент ФРБ Чикаго Остін Гулсбі заявив, що політики «не можуть відставати від кривої», якщо хочуть, щоб економіка мала м'яку посадку. Президент ФРБ Атланти Рафаель Бостік сказав, що центральному банку не потрібно йти на «шалене зниження ставок».

«На даний момент у мене немає відчуття, що вони одностайні», - сказав Кеннет Кромптон, головний стратег з питань процентних ставок в Національному банку Австралії.

«Таке відчуття, що вони надолужили згаяне... і звідси, швидше за все, буде радше 25, ніж 50».

Пізніше в четвер голова ФРС Джером Пауелл виступить із заздалегідь записаною промовою на конференції в Нью-Йорку, де також виступить президент ФРБ Нью-Йорка Джон Вільямс. Президент ФРБ Бостона Сьюзан Коллінз і керівники ФРС Мішель Боуман і Ліза Кук також піднімаються на трибуну в різних інших місцях.

Пізніше в четвер будуть опубліковані щотижневі дані по заявкам на допомогу з безробіття в США, враховуючи зміщення фокусу уваги ФРС на зайнятість, а не на інфляцію.

«Оскільки різке ослаблення ринку праці буде неявною частиною того, що необхідно для підтримки ринкового ціноутворення принаймні ще на 50 базисних пунктів в цьому році, це найкращий високочастотний індикатор, який ми маємо щодо цього», - сказав Кромптон з NAB.

Трейдери все ще очікують другого надвеликого зниження ставки на 50 базисних пунктів на наступному засіданні ФРС в листопаді, але шанси на це знизилися до 57,4% з 58,2% днем раніше, згідно з даними CME FedWatch Tool.

Станом на 02:34 EET індекс долара, який вимірює курс валюти по відношенню до євро, фунта стерлінгів, ієни та трьох інших основних валют, знизився на 0,07% до 100,87 після стрибка на 0,57% в середу, що стало найбільшим одноденним приростом з 7 червня.

Курс євро майже не змінився і склав $1,1135 після різкого падіння з $1,1214, максимуму, який не спостерігався з липня минулого року.

Стерлінг залишився без змін на рівні $1,3322. У середу він піднявся до $1,3430 вперше з лютого 2022 року.

Єна зміцнилася приблизно на 0,15% до 144,57 за долар, піднявшись з тритижневого мінімуму 144,845, досягнутого на попередній сесії.

Протокол липневого засідання Банку Японії, на якому центральний банк підвищив короткострокові процентні ставки, показав, що думки політиків розділилися щодо того, як швидко центральний банк повинен підвищувати процентні ставки далі.

Австралійський долар додав 0,15% до $0,68335, відновившись після різкого відступу в середу з 19-місячного піку в $0,6908.

Китайський юань був стабільним на рівні 7,0284 за долар на офшорних торгах після того, як він відступив у середу з найвищого рівня з травня минулого року 6,9952.

Швейцарський франк мало змінився - 0,8499 за долар, напередодні оголошення політики центрального банку в четвер, коли очікується третє поспіль зниження ставки на чверть відсотка.