Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

S&P 500, Dow закрилися з пониженням, оскільки інвестори очікують більшої ясності щодо ставок ФРС

07:49 26.09.2024 |

Фінанси

 

Помислові індекси Dow Jones і S&P 500 знизилися в середу, відступивши від нещодавніх рекордних максимумів, досягнутих завдяки масштабному пакету стимулів у Китаї, оскільки інвестори очікують на економічні показники і сигнали про майбутнє зниження процентних ставок.

Три основні індекси були налаштовані на щомісячне зростання після того, як зниження ставки Федеральним резервом 18 вересня зміцнило надії на м'яке приземлення. Однак слабкий звіт про споживчі настрої у вівторок викликав занепокоєння щодо стану ринку праці.

«Те, що сталося з сировинними товарами, основними матеріалами і т.д., було реакцією на ... «А що, якщо Китай зможе знову почати зростати?». І це впливає на інші сфери, (і) допомагає іншим економікам», - сказав Том Мартін, старший портфельний менеджер Globalt в Атланті.

Довгострокова дохідність казначейських облігацій зросла через побоювання, що більш м'які фінансові умови можуть знову розпалити інфляцію.

Ймовірність того, що центральний банк США знизить ставку на 50 базисних пунктів на своєму листопадовому засіданні, зросла до 57,4%, після підкидання монети на початку тижня, як показав FedWatch Tool від CME Group.

Промисловий індекс Dow Jones впав на 293,47 пункту, або на 0,70%, до 41 914,75. S&P 500 втратив 10,67 пунктів, або 0,19%, до 5 722,26, а Nasdaq Composite зріс на 7,68 пунктів, або 0,04%, до 18 082,21.

Блакитні фішки Dow знизилися після досягнення рекордних максимумів під тиском падіння акцій Amgen, які повідомили про змішані дані щодо двох препаратів, що викликало занепокоєння з приводу загострення конкуренції.

S&P 500 і технологічний індекс Nasdaq зросли цього року приблизно на 20% завдяки очікуванням зниження ставок і оптимізму щодо штучного інтелекту. Однак S&P 500 торгується за оцінками, що значно перевищують довгострокові середні показники.

«Оцінки зараз досить високі, настрої досить високі», - сказав Мартін, зазначивши, що закрадається обережність. «Важко знайти вигідні пропозиції, тому що все, що було втрачено, багато з них повернулося, і ринок розширився».

Дев'ять з 11 секторів S&P 500 впали, на чолі з енергетичними акціями, які впали на 1,9%. Акції технологічних компаній переломили цю тенденцію, піднявшись на 0,5%, підтримані зростанням Nvidia на 2,14%.

Продажі нових односімейних будинків в США впали в серпні, але зниження іпотечних ставок і цін на житло може стимулювати попит в найближчі місяці.

Однак основна увага буде прикута до щотижневих заявок на допомогу з безробіття та серпневого індексу витрат на особисте споживання (PCE) в США, які будуть опубліковані цього тижня.

Зауваження голови ФРС Адріани Куглер, які очікуються після закриття ринків, також будуть уважно вивчатися. Але основна увага буде зосереджена на виступі голови ФРС Джерома Пауелла на конференції казначейського ринку в Нью-Йорку в четвер.

Акції Apple впали на 0,52%, оскільки продажі смартфонів іноземних брендів, включаючи iPhone, в Китаї в серпні впали в річному обчисленні, показали дані дослідницької фірми, пов'язаної з урядом.

Citigroup, Bank of America і JPMorgan & Chase вплинули на загальний банківський індекс, який знизився на 0,93%.

KB Home знизився на 5,35% після публікації невтішного прибутку в третьому кварталі.

Hewlett Packard Enterprise очолив S&P 500 з приростом на 5,14% після підвищення рейтингу Barclays.

Акції Ford і General Motors впали більш ніж на 4% після того, як Morgan Stanley знизив свої рекомендації для автовиробників.

На Нью-Йоркській фондовій біржі падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 2,4 до 1. На Нью-Йоркській фондовій біржі було зафіксовано 387 нових максимумів і 56 нових мінімумів.

Індекс S&P 500 показав 36 нових 52-тижневих максимумів і два нових мінімуми, а Nasdaq Composite зафіксував 70 нових максимумів і 110 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 10,42 млрд. акцій, порівняно з 11,69 млрд. в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2647
  0,1097
 0,27
EUR
 1
 46,1958
  0,1544
 0,34

Курс обміну валют на вчора, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9900  0,16 0,39 41,6564  0,09 0,21
EUR 45,9020  0,03 0,07 46,6200  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3000  0,11 0,25 41,3200  0,10 0,24
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес