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АНАЛІТИКА

Долар США слабо знижується до євро, помірковано дорожчає до фунта, помітно зростає до єни

17:00 25.09.2024 |

Фінанси

 

Курс долара США слабо опускається щодо євро, помірно зростає в парі з фунтом стерлінгів та помітно підвищується до єни удень у середу.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), знижується на 0,06%, ширший WSJ Dollar Index додає 0,21%.

Індекс споживчої довіри у США у вересні впав до 98,7 пунктів, повідомила напередодні дослідницька організація Conference Board, яка розраховує цей індикатор. У серпні значення індикатора становило 105,6 пунктів, а не 103,3 пунктів, як повідомлялося раніше. Експерти в середньому очікували, що індекс підніметься до 103,8 пунктів із оголошеного попередньо серпневого рівня.

О 17:00 кв у середу буде оприлюднено статистику з продажу новобудов у США, а пізніше цього тижня трейдери очікують публікації остаточних даних про динаміку ВВП США за другий квартал і звіт про доходи і витрати американців за серпень.

Пара євро/долар за даними на 15:46 кв торгується на рівні $1,1197 порівняно з $1,1181 на закриття попередньої сесії, євро додає близько 0,1%.

Європейський центральний банк (ЄЦБ), ймовірно, знижуватиме ставки швидше, ніж передбачалося раніше, вважають експерти HSBC.

Відповідно до їхнього прогнозу, регулятор зменшуватиме ставки на 25 базисних пунктів (б.п.) на кожному засіданні до квітня 2025 року. У період до квітня включно європейський ЦБ має провести п'ять засідань.

Наразі ставка за депозитами ЄЦБ становить 3,5%.

Раніше аналітики банку вважали, що цю ставку буде опущено до 2,5% у вересні 2025 року, зазначає MarketWatch. Тепер вони очікують, що її буде знижено до 2,25% у квітні.

ЄЦБ розпочав цикл зниження ставок у червні поточного року, коли ставка за депозитами становила 3,75%. У вересні ставки було зменшено вдруге.

Вартість фунта стерлінгів знижується на 0,2% і становить $1,3388 проти $1,3415 за підсумками торгів у вівторок.

Курс долара щодо єни додав 0,7% і становить 144,21 єни проти 143,23 єни наприкінці попередніх торгів.

Напередодні голова Банку Японії Кадзуо Уеда заявив, що регулятор не має наміру поспішати з підвищенням ставки і продовжить уважно стежити за ситуацією на фінансових ринках та ринках капіталу.

Тим часом, курс австралійського долара до долара США знизився на 0,4%, до $0,6868.

Як стало відомо у середу, інфляція в Австралії у серпні сповільнилася до 2,7%, мінімуму за три роки, з 3,5% у липні. Аналітики, яких опитало Trading Economics, очікували помірнішого уповільнення показника, до 2,8%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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