Акції в Азії зростають, Китай продовжує ралі на хвилі стимулюючих заходів

Більшість азіатських акцій зросли в середу, причому китайські ринки продемонстрували значне зростання після того, як Пекін оголосив про низку нових заходів стимулювання, спрямованих на підтримку економічного зростання.

Регіональні ринки отримали позитивний імпульс від Волл-стріт, де зростання акцій технологічних компаній підштовхнуло S&P 500 та Dow Jones Industrial Average до рекордних максимумів. Ф'ючерси на американські фондові індекси стабілізувалися на азіатських торгах.

Настрої на фондових ринках залишаються оптимістичними після різкого зниження процентної ставки Федеральним резервом минулого тижня, і тепер інвестори очікують нових сигналів від центрального банку в найближчі дні.

Китайські ринки продемонстрували найкращі результати: індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite зросли приблизно на 3% кожен. Гонконгський індекс Hang Seng додав 2,5%.

Ринки зросли після того, як у вівторок Народний банк Китаю оголосив про низку стимулюючих заходів, включаючи зниження вимог до банківських резервів і зниження іпотечних ставок.

Також було помічено, що Пекін розглядає можливість надання значної підтримки ліквідності місцевим акціям.

Ці заходи посилили сподівання на те, що економічне зростання Китаю покращиться після майже трьох років нестримної дезінфляції та млявої ділової активності.

Китайські акції також виграли від вигідних покупок, враховуючи, що раніше у вересні індекси CSI 300 і Shanghai Composite впали до більш ніж семимісячних мінімумів.

Але аналітики заявили, що цих заходів буде недостатньо для того, щоб викликати економічний підйом в Китаї, а ANZ заявив, що для підтримки зростання потрібні додаткові фіскальні заходи.

Проте оптимізм щодо Китаю перекинувся на більшість регіональних ринків, що мають відношення до цієї країни. Південнокорейський індекс KOSPI виріс на 0,2%.

Японський індекс Nikkei 225 виріс на 0,5%, в той час як більш широкий індекс TOPIX не змінився після того, як дані по індексу цін на корпоративні послуги показали, що інфляція виробників дещо зросла в серпні. Дані вийшли за кілька днів до публікації споживчої інфляції в Токіо, яка має відбутися в п'ятницю.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрились стримано, оскільки індекс зіткнувся з опором при досягненні нових максимумів на рівні 26 000 пунктів.

Австралійський індекс ASX 200 в середу торгувався в бічному тренді, отримавши незначну підтримку від оптимізму щодо Китаю, який є основним торговельним партнером Австралії.

Місцеві ринки боролися з яструбиними сигналами від Резервного банку Австралії, який у вівторок зберіг процентні ставки на колишньому рівні. Голова РБА Мікеле Буллок зайняв дещо менш яструбину позицію, ніж дехто очікував, хоча банк не передбачив негайних змін у ставках і, ймовірно, залишить їх на високому рівні ще надовго.

Позиція РБА була зумовлена головним чином стійкою інфляцією, хоча дані в середу показали, що індекс споживчих цін суттєво сповільнився в серпні. Але базова інфляція ІСЦ все ще залишається високою і перевищує ціль РБА.