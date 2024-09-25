S&P 500 і Dow закрилися на нових максимумах, а акції гірничодобувних компаній зросли на хвилі китайських стимулів

Індекси S&P 500 і Dow завершили вівторок на рекордних максимумах, відреагувавши на слабкі дані по споживчій довірі, а акції гірничодобувних компаній різко зросли після оголошення Китаєм масштабного пакету стимулюючих заходів.

Спочатку індекси знизили зростання після того, як звіт Ради з управління конференціями виявив несподіване зниження споживчої довіри в США у вересні, викликане зростаючим занепокоєнням щодо стану ринку праці.

«Сьогоднішня цінова динаміка в основному пов'язана з тим, що сталося вночі з політичними заявами Китаю, прямою підтримкою їхнього фондового ринку і обіцянками знизити процентні ставки в майбутньому, що викликало дійсно різкий рух міжнародних акцій в цілому», - сказав Закарі Хілл, керівник портфельного управління Horizon Investments в Шарлотті, штат Північна Кароліна.

«Це позначилося на частині американського ринку, де ви бачите, що деякі більш чутливі до Китаю, більш циклічні галузі, такі як металургія та гірничодобувна промисловість, демонструють випереджаючі результати».

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 83,57 пункту, або на 0,20%, до 42 208,22, S&P 500 - на 14,36 пункту, або на 0,25%, до 5 732,93, а Nasdaq Composite - на 100,25 пункту, або на 0,56%, до 18 074,52.

П'ять з 11 секторів S&P 500 торгувалися з підвищенням, причому акції сировинних компаній випередили своїх конкурентів з ростом на 1,35%.

Ціни на метали отримали поштовх після того, як друга за величиною економіка світу, Китай, оголосила про найбільший з часів пандемії стимул для виведення економіки з дефляційного стану.

Ціни на мідь і літій зросли. Акції Freeport-McMoRan зросли на 7,93%, Southern Copper додали 7,22%, Albemarle - 1,97%, а Arcadium Lithium - 3,2%.

Акції китайських компаній, що котируються на біржах США, такі як Alibaba, зросли на 7,88%, PDD Holdings - на 11,79%, а Li Auto - на 11,37%, слідуючи за зростанням на внутрішньому ринку.

Акції мегакапів були різноспрямовані: Nvidia зросла на 3,9%, в той час як Microsoft втратила 1,15%. Більш широкий технологічний сектор виріс на 0,79%.

Індекс Філадельфійської фондової біржі SE Semiconductor Index виріс на 1,23%, оскільки акції компаній Qualcomm та Intel зросли на 0,54% та 1,11% відповідно.

Тим часом, голова Федеральної резервної системи Мішель Боумен попередила, що ключові показники інфляції залишаються «некомфортно вищими» за цільовий показник ФРС у 2%, що вимагає обережності, оскільки ФРС продовжує знижувати процентні ставки.

Цього тижня в центрі уваги залишаються щотижневі заявки на допомогу з безробіття і дані по особистим споживчим витратам.

Серед акцій, Visa втратила 5,49% після того, як Міністерство юстиції США подало на компанію до суду за порушення антимонопольного законодавства. Це вплинуло на фінансовий сектор, який знизився на 0,92%.

На Нью-Йоркській фондовій біржі акції, що зростають, переважали акції, що падають, у співвідношенні 1,93 до 1. На Нью-Йоркській фондовій біржі було зафіксовано 636 нових максимумів і 43 нових мінімуми.

Індекс S&P 500 показав 62 нових 52-тижневих максимуми і не зафіксував жодного нового мінімуму, в той час як Nasdaq Composite зафіксував 103 нових максимуми і 101 новий мінімум.

Обсяг торгів на американських біржах склав 11,42 млрд. акцій, порівняно з 11,60 млрд. в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.